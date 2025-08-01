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Суд приговорил экс-президента Колумбии к 12 годам домашнего ареста

Суд приговорил экс-президента Колумбии к 12 годам домашнего ареста - РИА Новости, 01.08.2025

Суд приговорил экс-президента Колумбии к 12 годам домашнего ареста

Суд в Колумбии признал бывшего президента страны Альваро Урибе виновным в подкупе свидетелей и процессуальном мошенничестве, приговорив его к 12 годам тюремного РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T20:43:00+03:00

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2025-08-01T20:43:00+03:00

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МЕХИКО, 1 авг - РИА Новости. Суд в Колумбии признал бывшего президента страны Альваро Урибе виновным в подкупе свидетелей и процессуальном мошенничестве, приговорив его к 12 годам тюремного заключения, которое он будет отбывать в форме домашнего ареста, следует из текста судебного постановления, опубликованного радиостанцией Caracol. "Суд приговаривает Альваро Урибе Велеса к основному наказанию в виде 144 месяцев, то есть 12 лет тюремного заключения, штрафу в размере 2 420,5 минимальной месячной зарплаты, а также к запрету на занятие государственных должностей сроком на 100 месяцев и 20 дней", - говорится в документе, подписанном судьёй Сандрой Лилианой Эредией Арандой. Суд признал экс-президента Колумбии виновным в подкупе свидетелей в рамках уголовного процесса и в совершении процессуального мошенничества. Одновременно он был оправдан по двум другим эпизодам, связанным с делом бывшего прокурора Хильды Ниньо и показаниями свидетеля Харлингтона Москеры. В постановлении уточняется, что наказание Урибе будет отбывать в виде домашнего ареста в соответствии со статьей 38B Уголовного кодекса Колумбии. Для исполнения приговора Урибе должен предоставить денежную гарантию в размере четырех минимальных зарплат и подписать обязательство о соблюдении условий заключения. Бывший глава государства будет находиться под надзором пенитенциарной системы по месту жительства в Рионегро, департамент Антиокия. Суд постановил немедленный перевести его под домашний арест. Альваро Урибе занимал пост президента Колумбии в 2002–2010 годах и считается одной из наиболее влиятельных политических фигур страны. Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

https://ria.ru/20250313/zaderzhanie-2004888288.html

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