https://ria.ru/20250801/sud-2032823747.html

Экс-главу района в Курганской области осудили по делу о получении взятки

Экс-главу района в Курганской области осудили по делу о получении взятки - РИА Новости, 01.08.2025

Экс-главу района в Курганской области осудили по делу о получении взятки

Бывший глава Целинного района Курганской области приговорен к штрафу в 2,3 миллиона рублей за получение взятки, ранее суды дважды оправдывали его за совершение... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:01:00+03:00

2025-08-01T14:01:00+03:00

2025-08-01T14:01:00+03:00

целинный район

курганская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг – РИА Новости. Бывший глава Целинного района Курганской области приговорен к штрафу в 2,3 миллиона рублей за получение взятки, ранее суды дважды оправдывали его за совершение данного преступления, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным прокуратуры, подсудимый в сентябре 2018 года, став главой Целинного района, получил взятку от теплоснабжающей организации, в которой ранее осуществлял трудовую деятельность, в виде безвозмездного использования в личных целях автомобиля Toyota Camry за общее покровительство. "На основании представленных государственным обвинителем доказательств Альменевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Целинного района… Альменевский районный назначил ему наказание в виде штрафа 2,3 миллиона рублей с лишением права занимать государственные должности на срок 3 года", - говорится в сообщении. Он признан виновным по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), уточняется в сообщении. Сам подсудимый вину не признал полностью, пояснил, что взяток не получал, автомобиль получил от организации еще до вступления в должность главы Целинного района за безупречную работу, поясняется в сообщении. Ранее подсудимый дважды был оправдан судами за совершение данного преступления, однако прокуратура района добилась в суде апелляционной инстанции отмены оправдательных приговоров, добавляет надзорное ведомство.

https://ria.ru/20250730/sud-2032455862.html

https://ria.ru/20250725/sud-2031530265.html

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целинный район, курганская область, россия, общество