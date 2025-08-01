https://ria.ru/20250801/sud-2032819320.html

Суд увеличил иск Морспасслужбы по делу о танкерах, затонувших в Черном море

Суд увеличил иск Морспасслужбы по делу о танкерах, затонувших в Черном море - РИА Новости, 01.08.2025

Суд увеличил иск Морспасслужбы по делу о танкерах, затонувших в Черном море

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство ФГБУ "Морспасслужба" об увеличении исковых требований и взыскании солидарно 485 миллионов рублей с... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T13:44:00+03:00

2025-08-01T13:44:00+03:00

2025-08-01T13:44:00+03:00

происшествия

краснодарский край

керченский пролив

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154973/33/1549733396_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_487d4494c9a9d80645486ade1955bed6.jpg

КРАСНОДАР, 1 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство ФГБУ "Морспасслужба" об увеличении исковых требований и взыскании солидарно 485 миллионов рублей с владельцев и фрахтователя затонувших танкеров, а также со страховых компаний "ВСК" и "Абсолютстрахование", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ранее ФГБУ "Морсспасслужба" в ходе заседания по иску о затонувших танкерах заявила ходатайство с намерением увеличить размер исковых требований до 485 миллионов 144 тысяч рублей, однако, в связи с тем, что ходатайство не успело поступить в материалы дела на момент предыдущего заседания, окончательный размер исковых требований тогда остался открытым. "Ходатайство об уточнении исковых требований судом рассмотрено и удовлетворено", - сказала судья. Представитель ООО "Абсолют страхование" заявила, что компания будет готовить письменное возражение вместе с экспертным мнением в отношении предъявления солидарных исковых требований страховой компании. Представитель САО "ВСК" аналогично заявил, что будет готовиться возражение. Страховые организации заявили ходатайство о создании фондов ограничения ответственности, что было озвучено в суде. Обе страховые компании, САО "ВСК" и ООО "Абсолют страхование", а также АО "Российская национальная перестраховочная компания" данное ходатайство поддержали. ФГБУ "Морспасслужба" в январе обратилась в суд с иском о солидарном взыскании расходов с компаний ООО "Кама Шиппинг", ООО "Каматрансойл" и ЗАО "Волгатранснефть" на сумму около 315 миллионов рублей. Позднее суд привлек в качестве соответчиков страховые компании САО "ВСК" и ООО "Абсолют страхование". В мае в ходе слушания иска представители компаний-судовладельцев ООО "Каматрансойл", ЗАО "Волгатранснефть" заявили ходатайство о создании фондов для ограничения ответственности судовладельца более чем по 533 миллионам рублей каждый для выплаты компенсации ущерба всем возможным потенциальным истцам. В создании фондов суд отказал. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

https://ria.ru/20250428/uchenye-2013766202.html

https://ria.ru/20250414/putin-2011199619.html

краснодарский край

керченский пролив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, керченский пролив