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Суд увеличил иск Морспасслужбы по делу о танкерах, затонувших в Черном море - РИА Новости, 01.08.2025
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13:44 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/sud-2032819320.html
Суд увеличил иск Морспасслужбы по делу о танкерах, затонувших в Черном море
Суд увеличил иск Морспасслужбы по делу о танкерах, затонувших в Черном море - РИА Новости, 01.08.2025
Суд увеличил иск Морспасслужбы по делу о танкерах, затонувших в Черном море
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство ФГБУ "Морспасслужба" об увеличении исковых требований и взыскании солидарно 485 миллионов рублей с... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T13:44:00+03:00
2025-08-01T13:44:00+03:00
происшествия
краснодарский край
керченский пролив
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КРАСНОДАР, 1 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство ФГБУ "Морспасслужба" об увеличении исковых требований и взыскании солидарно 485 миллионов рублей с владельцев и фрахтователя затонувших танкеров, а также со страховых компаний "ВСК" и "Абсолютстрахование", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ранее ФГБУ "Морсспасслужба" в ходе заседания по иску о затонувших танкерах заявила ходатайство с намерением увеличить размер исковых требований до 485 миллионов 144 тысяч рублей, однако, в связи с тем, что ходатайство не успело поступить в материалы дела на момент предыдущего заседания, окончательный размер исковых требований тогда остался открытым. "Ходатайство об уточнении исковых требований судом рассмотрено и удовлетворено", - сказала судья. Представитель ООО "Абсолют страхование" заявила, что компания будет готовить письменное возражение вместе с экспертным мнением в отношении предъявления солидарных исковых требований страховой компании. Представитель САО "ВСК" аналогично заявил, что будет готовиться возражение. Страховые организации заявили ходатайство о создании фондов ограничения ответственности, что было озвучено в суде. Обе страховые компании, САО "ВСК" и ООО "Абсолют страхование", а также АО "Российская национальная перестраховочная компания" данное ходатайство поддержали. ФГБУ "Морспасслужба" в январе обратилась в суд с иском о солидарном взыскании расходов с компаний ООО "Кама Шиппинг", ООО "Каматрансойл" и ЗАО "Волгатранснефть" на сумму около 315 миллионов рублей. Позднее суд привлек в качестве соответчиков страховые компании САО "ВСК" и ООО "Абсолют страхование". В мае в ходе слушания иска представители компаний-судовладельцев ООО "Каматрансойл", ЗАО "Волгатранснефть" заявили ходатайство о создании фондов для ограничения ответственности судовладельца более чем по 533 миллионам рублей каждый для выплаты компенсации ущерба всем возможным потенциальным истцам. В создании фондов суд отказал. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
https://ria.ru/20250428/uchenye-2013766202.html
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происшествия, краснодарский край, керченский пролив
Происшествия, Краснодарский край, Керченский пролив
Суд увеличил иск Морспасслужбы по делу о танкерах, затонувших в Черном море

Суд увеличил иск Морспасслужбы по делу о затонувших танкерах до 485 млн рублей

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкТушение пожара на танкерах в Керченском проливе
Тушение пожара на танкерах в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Тушение пожара на танкерах в Керченском проливе
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КРАСНОДАР, 1 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство ФГБУ "Морспасслужба" об увеличении исковых требований и взыскании солидарно 485 миллионов рублей с владельцев и фрахтователя затонувших танкеров, а также со страховых компаний "ВСК" и "Абсолютстрахование", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее ФГБУ "Морсспасслужба" в ходе заседания по иску о затонувших танкерах заявила ходатайство с намерением увеличить размер исковых требований до 485 миллионов 144 тысяч рублей, однако, в связи с тем, что ходатайство не успело поступить в материалы дела на момент предыдущего заседания, окончательный размер исковых требований тогда остался открытым.
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"Ходатайство об уточнении исковых требований судом рассмотрено и удовлетворено", - сказала судья.
Представитель ООО "Абсолют страхование" заявила, что компания будет готовить письменное возражение вместе с экспертным мнением в отношении предъявления солидарных исковых требований страховой компании. Представитель САО "ВСК" аналогично заявил, что будет готовиться возражение.
Страховые организации заявили ходатайство о создании фондов ограничения ответственности, что было озвучено в суде. Обе страховые компании, САО "ВСК" и ООО "Абсолют страхование", а также АО "Российская национальная перестраховочная компания" данное ходатайство поддержали.
ФГБУ "Морспасслужба" в январе обратилась в суд с иском о солидарном взыскании расходов с компаний ООО "Кама Шиппинг", ООО "Каматрансойл" и ЗАО "Волгатранснефть" на сумму около 315 миллионов рублей. Позднее суд привлек в качестве соответчиков страховые компании САО "ВСК" и ООО "Абсолют страхование".
В мае в ходе слушания иска представители компаний-судовладельцев ООО "Каматрансойл", ЗАО "Волгатранснефть" заявили ходатайство о создании фондов для ограничения ответственности судовладельца более чем по 533 миллионам рублей каждый для выплаты компенсации ущерба всем возможным потенциальным истцам. В создании фондов суд отказал.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
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