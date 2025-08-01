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Суд оставил в силе приговор президенту Республики Сербской Додику
Суд оставил в силе приговор президенту Республики Сербской Додику - РИА Новости, 01.08.2025
Суд оставил в силе приговор президенту Республики Сербской Додику
Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу президенту Республики Сербской... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T13:15:00+03:00
2025-08-01T13:15:00+03:00
2025-08-01T13:15:00+03:00
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БЕЛГРАД, 1 авг - РИА Новости. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милораду Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта, сообщает радио и телевидение Республики Сербской. Додик 4 июля добровольно явился в суд БиГ и был освобожден от меры предварительного заключения. "Адвокат Додика Горан Бубич заявил нам, что из суда БиГ по телефону сообщили, что апелляция отклонена и приговор суда в первой инстанции остается в первоначальном виде", - сообщает телеканал в пятницу. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.
https://ria.ru/20250621/dodik-2024489978.html
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в мире, босния и герцеговина, сараево, республика сербская, милорад додик, интерпол, оон
В мире, Босния и Герцеговина, Сараево, Республика Сербская, Милорад Додик, Интерпол, ООН
Суд оставил в силе приговор президенту Республики Сербской Додику
Суд оставил в силе приговор к году тюрьмы президенту Додику