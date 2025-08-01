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Жительницу Омской области будут судить за жестокое избиение сына - РИА Новости, 01.08.2025
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12:29 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/sud-2032803659.html
Жительницу Омской области будут судить за жестокое избиение сына
Жительницу Омской области будут судить за жестокое избиение сына - РИА Новости, 01.08.2025
Жительницу Омской области будут судить за жестокое избиение сына
Жительница Омской области предстанет перед судом за жестокое избиение 11-месячного сына, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:29:00+03:00
2025-08-01T12:29:00+03:00
происшествия
омская область
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ОМСК, 1 авг - РИА Новости. Жительница Омской области предстанет перед судом за жестокое избиение 11-месячного сына, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. По версии следствия, в январе в Корниловском районе Омской области 19-летняя ранее судимая за кражу жительница села Юрьево "нанесла 11-месячному сыну не менее трех ударов ногой по телу, причинив переломы ребер и другие многочисленные телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью ребенка". "Причиной случившегося стало то, что ребенок открыл печку и замарался сажей", - сообщили в пресс-службе. О произошедшем стало известно от врачей больницы, куда доставили ребенка. Вину молодая мать признала полностью и была арестована. Возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". "Уголовное дело прокуратура направила в Кормиловский районный суд Омской области для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе прокуратуры. Ранее девушка уже привлекалась к административной ответственности по статье "неисполнение или ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию детей".
https://ria.ru/20250729/devochka-2032132514.html
https://ria.ru/20250730/sud-2032394509.html
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происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
Жительницу Омской области будут судить за жестокое избиение сына

В Омской области будут судить женщину за избиение замаравшегося сажей сына

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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ОМСК, 1 авг - РИА Новости. Жительница Омской области предстанет перед судом за жестокое избиение 11-месячного сына, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
По версии следствия, в январе в Корниловском районе Омской области 19-летняя ранее судимая за кражу жительница села Юрьево "нанесла 11-месячному сыну не менее трех ударов ногой по телу, причинив переломы ребер и другие многочисленные телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью ребенка".
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"Причиной случившегося стало то, что ребенок открыл печку и замарался сажей", - сообщили в пресс-службе.
О произошедшем стало известно от врачей больницы, куда доставили ребенка. Вину молодая мать признала полностью и была арестована. Возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
"Уголовное дело прокуратура направила в Кормиловский районный суд Омской области для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее девушка уже привлекалась к административной ответственности по статье "неисполнение или ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию детей".
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