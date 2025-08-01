https://ria.ru/20250801/sud-2032803659.html

Жительницу Омской области будут судить за жестокое избиение сына

Жительницу Омской области будут судить за жестокое избиение сына - РИА Новости, 01.08.2025

Жительницу Омской области будут судить за жестокое избиение сына

Жительница Омской области предстанет перед судом за жестокое избиение 11-месячного сына, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T12:29:00+03:00

2025-08-01T12:29:00+03:00

2025-08-01T12:29:00+03:00

происшествия

омская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg

ОМСК, 1 авг - РИА Новости. Жительница Омской области предстанет перед судом за жестокое избиение 11-месячного сына, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. По версии следствия, в январе в Корниловском районе Омской области 19-летняя ранее судимая за кражу жительница села Юрьево "нанесла 11-месячному сыну не менее трех ударов ногой по телу, причинив переломы ребер и другие многочисленные телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью ребенка". "Причиной случившегося стало то, что ребенок открыл печку и замарался сажей", - сообщили в пресс-службе. О произошедшем стало известно от врачей больницы, куда доставили ребенка. Вину молодая мать признала полностью и была арестована. Возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". "Уголовное дело прокуратура направила в Кормиловский районный суд Омской области для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе прокуратуры. Ранее девушка уже привлекалась к административной ответственности по статье "неисполнение или ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию детей".

https://ria.ru/20250729/devochka-2032132514.html

https://ria.ru/20250730/sud-2032394509.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омская область