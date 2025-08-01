https://ria.ru/20250801/sud-2032778028.html

Экс-сотрудников управления Россельхознадзора на Дальнем Востоке осудили

Экс-сотрудников управления Россельхознадзора на Дальнем Востоке осудили - РИА Новости, 01.08.2025

Экс-сотрудников управления Россельхознадзора на Дальнем Востоке осудили

Бывшие сотрудники управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, обвиняемые в получении взяток на сумму около 45 миллионов рублей,... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T10:28:00+03:00

2025-08-01T10:28:00+03:00

2025-08-01T10:28:00+03:00

приморский край

дальний восток

сахалинская область

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Бывшие сотрудники управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, обвиняемые в получении взяток на сумму около 45 миллионов рублей, осуждены на сроки до 9 лет, сообщает прокуратура Приморья. "Фрунзенским районным судом г. Владивостока вынесен приговор в отношении пяти участников преступной группы, обвиняемых в разработке и участии в преступной схеме в целях систематического получения взяток от предпринимателей Приморского края… Суд… назначил им наказание в виде реального лишения свободы на срок от 8 лет 4 месяцев до 9 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что фигуранты дела получали денежные средства в качестве вознаграждения за ускоренное и беспрепятственное оформление фито-санитарных сертификатов, необходимых для экспорта подкарантинной продукции - в частности, лесоматериалов и зерна. Участниками преступной группы в период с апреля 2015 года по август 2016 года являлись также иные лица, которые непосредственно взаимодействовали с предпринимателями, занимавшимися экспортом в КНР. Отказ платить приводил к созданию должностными лицами Россельхознадзора препятствий для получения ими экспортных разрешительных документов. Суд установил, что преступная схема действовала 15 месяцев, а ее участники получили взятки на общую сумму более 45 миллионов рублей. Фигурантам, которых судили за эпизоды получения взяток в крупном и особо крупном размере, также назначен штраф в размере до 45 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250730/sud-2032455862.html

https://ria.ru/20250725/sud-2031530265.html

приморский край

дальний восток

сахалинская область

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приморский край, дальний восток, сахалинская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), происшествия