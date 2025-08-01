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В Магаданской области будут судить чиновника за превышение полномочий
В Магаданской области будут судить чиновника за превышение полномочий - РИА Новости, 01.08.2025
В Магаданской области будут судить чиновника за превышение полномочий
Следователи УМВД России по Магаданской области возбудили уголовное дело в отношении экс-директора "Управления капстроительства" региона, его подозревают в... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T04:36:00+03:00
2025-08-01T04:36:00+03:00
2025-08-01T04:36:00+03:00
происшествия
магаданская область
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МАГАДАН, 1 авг - РИА Новости. Следователи УМВД России по Магаданской области возбудили уголовное дело в отношении экс-директора "Управления капстроительства" региона, его подозревают в превышении служебных полномочий при заключении контракта на строительство домов, которые в итоге так и не построили, сообщает пресс-служба прокуратуры Колымы. Ранее следователи УМВД России по Магаданской области возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении генподрядчика, строившего многоквартирные дома в регионе. В октябре 2023 года с индивидуальным предпринимателем заключен государственный контракт на проектирование и строительство быстровозводимых комплектов многоквартирных домов для сел Балаганное и Тауйск. Подрядчик получил аванс в размере свыше 78 миллионов рублей. К установленному сроку генподрядчик изыскательские, проектные и строительные работы не выполнил. "Установлено, что в октябре 2023 года МОГКУ "Управление капитального строительства Магаданской области" в обход конкурентных процедур незаконно заключен государственный контракт на проектирование и строительство быстровозводимых комплектов многоквартирных домов для сел Балаганное и Тауйск на сумму свыше 157 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Ведомство дополняет, что государственный заказчик при заключении контракта не удостоверился в надежности контрагента, который получил аванс в размере свыше 78 миллионов рублей. "В отношении бывшего директора Учреждения материалы проверки прокуратурой направлены в УМВД России по Магаданской области для решения вопроса о привлечении должностного лица к уголовной ответственности. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий", - отметила прокуратура региона.
https://ria.ru/20250730/politseyskiy-2032377927.html
https://ria.ru/20250725/glava-2031371150.html
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РИА Новости
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происшествия, магаданская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Магаданская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Магаданской области будут судить чиновника за превышение полномочий
Экс-главу Управления капстроительства Колымы подозревают в превышении полномочий
МАГАДАН, 1 авг - РИА Новости. Следователи УМВД России по Магаданской области возбудили уголовное дело в отношении экс-директора "Управления капстроительства" региона, его подозревают в превышении служебных полномочий при заключении контракта на строительство домов, которые в итоге так и не построили, сообщает пресс-служба прокуратуры Колымы.
Ранее следователи УМВД России
по Магаданской области
возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении генподрядчика, строившего многоквартирные дома в регионе. В октябре 2023 года с индивидуальным предпринимателем заключен государственный контракт на проектирование и строительство быстровозводимых комплектов многоквартирных домов для сел Балаганное и Тауйск. Подрядчик получил аванс в размере свыше 78 миллионов рублей. К установленному сроку генподрядчик изыскательские, проектные и строительные работы не выполнил.
"Установлено, что в октябре 2023 года МОГКУ "Управление капитального строительства Магаданской области" в обход конкурентных процедур незаконно заключен государственный контракт на проектирование и строительство быстровозводимых комплектов многоквартирных домов для сел Балаганное и Тауйск на сумму свыше 157 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Ведомство дополняет, что государственный заказчик при заключении контракта не удостоверился в надежности контрагента, который получил аванс в размере свыше 78 миллионов рублей.
"В отношении бывшего директора Учреждения материалы проверки прокуратурой направлены в УМВД России по Магаданской области для решения вопроса о привлечении должностного лица к уголовной ответственности. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий", - отметила прокуратура региона.