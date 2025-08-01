https://ria.ru/20250801/sud-2032744095.html

У экс-замглавы управления МЧС изъяли шесть квартир

У экс-замглавы управления МЧС изъяли шесть квартир - РИА Новости, 01.08.2025

У экс-замглавы управления МЧС изъяли шесть квартир

Мосгорсуд утвердил решение районного суда об изъятии в доход государства 6 квартир, 52 миллиона рублей, нежилого помещения в Сириусе, автомобилей, ценных бумаг... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T02:52:00+03:00

2025-08-01T02:52:00+03:00

2025-08-01T02:52:00+03:00

москва

химки (городской округ в московской области)

наро-фоминский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

генеральная прокуратура рф

московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Мосгорсуд утвердил решение районного суда об изъятии в доход государства 6 квартир, 52 миллиона рублей, нежилого помещения в Сириусе, автомобилей, ценных бумаг и эквивалент стоимости пяти квартир бывшего заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили, осужденного на 15 лет в совокупности по двум делам о взятках и хищении с социальными выплатами, следует из документов в распоряжении РИА Новости. В конце прошлого года по иску Генпрокуратуры Коптевский районный суд Москвы постановил взыскать в доход государства имущество Даудашвили и его ближайших родственников, которое было получено в собственность незаконным путем. В его состав вошли ценные бумаги, 52 миллиона рублей, нежилое помещение в 52 квадратных метра в Сириусе, три квартиры в Москве и три квартиры в подмосковных Химках. При этом пять из них сдавались в аренду на протяжении семи лет, суд также взыскал доходы, полученные за сдачу имущества. Кроме того, в доход государства передан участок, расположенный в Наро-Фоминском районе Подмосковья с домом и нежилыми постройками, а также участок в Павлово-Посадском районе. В ходе разбирательств также было установлено, что пока Даудашвили занимал свой пост в МЧС, он сдавал две квартиры-студии в Сочи, стометровую квартиру в подмосковном Королеве, а также имел в собственности два автомобиля. Всё указанное он успел продать, однако суд постановил взыскать стоимость данного имущества в денежном эквиваленте на момент продажи. Часть изъятых объектов была оформлена на его ближайших родственников. Кроме того, у него имелось фирма ООО "Спеццентр Пожзащита", которую он оформил на тещу. Для сокрытия финансов, между компанией и тещей как физлицом было заключено несколько договоров займа, которые истец посчитал фиктивными, указывается в документах. Это было сделано для легализации доходов, на которые позднее приобреталось имущество. Сам бывший чиновник участвовал в заседании по видео-конференц-связи. Он пояснил, что указанные объекты были куплены им за несколько лет до того, как он занял кресло замруководителя управления МЧС. Он указывал, что в день подписания договоров дарения недвижимости на родственников не мог знать, что в отношении него через месяц будет возбуждено уголовное дело, а через год прокуратура обратится в суд с иском об изъятии этого имущества. Даудашвили также обратил внимание суда на то, что после увольнения с госслужбы ни он, ни члены его семьи никакие объекты не приобретали. Тем не менее Мосгорсуд оставил решение районного суда без изменения, теперь оно вступило в силу и спорное имущество будет изъято в доход государства. В конце апреля Дорогомиловский суд Москвы приговорил Дмитрия Даудашвили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 63 миллиона рублей по делу о получении взяток. Данный срок был назначен с частичным сложением предыдущего – в декабре Хорошевский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии за хищение 41,3 миллиона рублей при получении социальных выплат. Вместе с ним суд отправил в колонию трех других бывших сотрудников МЧС на сроки от четырех до шести лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250324/sud-2006854125.html

https://ria.ru/20250725/nikolaev-2031434051.html

https://ria.ru/20250620/ministr-2024243748.html

москва

химки (городской округ в московской области)

наро-фоминский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, химки (городской округ в московской области), наро-фоминский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), генеральная прокуратура рф, московский городской суд, происшествия