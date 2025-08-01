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В американском штате Монтана произошла стрельба, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.08.2025
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23:46 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/ssha-2032925693.html
В американском штате Монтана произошла стрельба, есть пострадавшие
В американском штате Монтана произошла стрельба, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.08.2025
В американском штате Монтана произошла стрельба, есть пострадавшие
Стрельба произошла в городе Анаконда в штате Монтана, несколько человек пострадали, сообщает бюро по обороту взрывчатки, табака, алкоголя и оружия, деятельность РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T23:46:00+03:00
2025-08-01T23:46:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Стрельба произошла в городе Анаконда в штате Монтана, несколько человек пострадали, сообщает бюро по обороту взрывчатки, табака, алкоголя и оружия, деятельность которой затрагивает штаты Колорадо, Монтана и другие. "Бюро разбирается со стрельбой, в результате которой несколько человек были застрелены в компании в Анаконде Монтаны", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X. Бюро не приводит подробностей инцидента. Местное отделение телеканала NBC в Монтане NBC Montana уточняет, что стрельба произошла в баре Owl Bar. Телеканал также опубликовал фото предполагаемого виновника стрельбы - 45-летнего Майкла Брауна, которого ищет местная полиция. Телеканал добавил со ссылкой на данные офиса шерифа округа штата Гранит, что правоохранительные органы также провели обыск в доме Брауна в Анаконде.
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в мире, монтана, сша
В мире, Монтана, США
В американском штате Монтана произошла стрельба, есть пострадавшие

Несколько человек пострадали при стрельбе в американском штате Монтана

© Depositphotos.com / modfosПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Depositphotos.com / modfos
Полиция США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Стрельба произошла в городе Анаконда в штате Монтана, несколько человек пострадали, сообщает бюро по обороту взрывчатки, табака, алкоголя и оружия, деятельность которой затрагивает штаты Колорадо, Монтана и другие.
"Бюро разбирается со стрельбой, в результате которой несколько человек были застрелены в компании в Анаконде Монтаны", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Бюро не приводит подробностей инцидента. Местное отделение телеканала NBC в Монтане NBC Montana уточняет, что стрельба произошла в баре Owl Bar. Телеканал также опубликовал фото предполагаемого виновника стрельбы - 45-летнего Майкла Брауна, которого ищет местная полиция.
Телеканал добавил со ссылкой на данные офиса шерифа округа штата Гранит, что правоохранительные органы также провели обыск в доме Брауна в Анаконде.
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В миреМонтанаСША
 
 
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