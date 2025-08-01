https://ria.ru/20250801/ssha-2032925693.html

В американском штате Монтана произошла стрельба, есть пострадавшие

В американском штате Монтана произошла стрельба, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.08.2025

В американском штате Монтана произошла стрельба, есть пострадавшие

Стрельба произошла в городе Анаконда в штате Монтана, несколько человек пострадали, сообщает бюро по обороту взрывчатки, табака, алкоголя и оружия, деятельность РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T23:46:00+03:00

2025-08-01T23:46:00+03:00

2025-08-01T23:46:00+03:00

в мире

монтана

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590097345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_290b410743bb454f6d367f78d2290f91.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Стрельба произошла в городе Анаконда в штате Монтана, несколько человек пострадали, сообщает бюро по обороту взрывчатки, табака, алкоголя и оружия, деятельность которой затрагивает штаты Колорадо, Монтана и другие. "Бюро разбирается со стрельбой, в результате которой несколько человек были застрелены в компании в Анаконде Монтаны", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X. Бюро не приводит подробностей инцидента. Местное отделение телеканала NBC в Монтане NBC Montana уточняет, что стрельба произошла в баре Owl Bar. Телеканал также опубликовал фото предполагаемого виновника стрельбы - 45-летнего Майкла Брауна, которого ищет местная полиция. Телеканал добавил со ссылкой на данные офиса шерифа округа штата Гранит, что правоохранительные органы также провели обыск в доме Брауна в Анаконде.

https://ria.ru/20250522/amerikanets-2018555856.html

монтана

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, монтана, сша