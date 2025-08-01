https://ria.ru/20250801/ssha-2032923800.html

Корпорация общественного вещания заявила о прекращении работы в США

Корпорация общественного вещания заявила о прекращении работы в США - РИА Новости, 01.08.2025

Корпорация общественного вещания заявила о прекращении работы в США

Корпорация общественного вещания (CPB), финансирующая сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS, завершает свою работу после того, как правительство США... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T23:09:00+03:00

2025-08-01T23:09:00+03:00

2025-08-01T23:09:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

агентство по международному развитию сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106025/83/1060258309_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_2ea93f23c5f456ca6f881ceca04b948d.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Корпорация общественного вещания (CPB), финансирующая сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS, завершает свою работу после того, как правительство США одобрило закон о финансировании проектов в 2026 году, который не включил обеспечение организации, об этом говорится в заявлении на сайте корпорации. По данным корпорации, решение о прекращении деятельности было принято после того, как комитет сената США по ассигнованиям 31 июля одобрил закон об ассигнованиях на нужды труда, здравоохранения и социальных служб, образования и смежных агентств на 2026 год. Согласно пресс-релизу на сайте комитета сената, Белый дом выделил 197 миллиардов долларов на финансирование различных институтов и программ. "Корпорация общественного вещания объявила.., что она начнет завершение своей деятельности после того, как был... опубликован закон об ассигнованиях на нужды труда, здравоохранения и социальных служб, образования и смежных агентств на 2026 год комитета сената США по ассигнованиям, который впервые за пятьдесят лет исключает финансирование корпорации", - говорится в публикации на сайте корпорации в пятницу. На сайте также говорится, что большая часть работников корпорации будут уволены к 30 сентября. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон прокомментировал в соцсети X новость о прекращении деятельности корпорацией общественного вещания."Сделанные обещания выполнены. Кончились дни, когда американцев заставляли финансировать политически предвзятые СМИ", - говорится в публикации Джонсона, сделанной в пятницу.В начале июня спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Белый дом направил в палату представителей США запрос об аннулировании государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов на иностранную помощь и финансирование сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS, которые финансируются Корпорацией общественного вещания. В начале мая президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении госфинансирования сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS за "предвзятую подачу новостей". Позднее сеть радиостанций NPR и ряд радиостанций из штата Колорадо подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа с целью опротестовать лишение их госфинансирования и обвинили власти в попытке ограничить свободу прессы. Экс-глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.

https://ria.ru/20250705/tramp-2027324414.html

https://ria.ru/20250801/otsenka-2032901250.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, агентство по международному развитию сша