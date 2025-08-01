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В США начали расследование из-за импорта палладия из России

В США начали расследование из-за импорта палладия из России - РИА Новости, 01.08.2025

В США начали расследование из-за импорта палладия из России

Комиссия по международной торговле США (USITC) начала антидемпинговое и компенсационное расследование с целью выяснить, наносит ли ущерб американским... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T19:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Комиссия по международной торговле США (USITC) начала антидемпинговое и компенсационное расследование с целью выяснить, наносит ли ущерб американским производителям импорт необработанного палладия из России, следует из официального уведомления ведомства, опубликованного в Федеральном реестре американского правительства. Расследование проводится по обращению американской горнодобывающей компании Stillwater Mining Company и крупнейшего отраслевого профсоюза United Steelworkers (USW), представляющего интересы рабочих, занятых в металлургической промышленности. В жалобе, поданной 30 июля, утверждается, что российский палладий поставляется на рынок США по демпинговым ценам, существенно ниже справедливой стоимости, его экспорт получает финансовую поддержку российского правительства, что наносит или угрожает нанести серьёзный ущерб американским производителям данного металла. "Комиссия начала предварительную фазу антидемпингового и компенсационного расследования в отношении импорта необработанного палладия из России, чтобы определить, есть ли основания полагать, что американской отрасли наносится материальный ущерб или существует угроза его причинения из-за российских поставок", – говорится в уведомлении USITC. В рамках расследования USITC обязана представить предварительные выводы не позднее 15 сентября 2025 года, после чего заключение комиссии должно быть передано в министерство торговли США в течение пяти рабочих дней, то есть до 22 сентября. Комиссия также проведёт открытые слушания по делу 20 августа, участниками которых могут стать представители американских компаний, профсоюзов и потребительских организаций. Все заинтересованные стороны имеют право представить свои письменные аргументы и свидетельства до 25 августа. В случае подтверждения обвинений в демпинге и государственной поддержке поставок министерство торговли США может принять решение о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин против российского палладия.

https://ria.ru/20250111/palladiy-1993230408.html

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