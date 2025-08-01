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Администрация Трампа депортировала 76 тысяч мексиканцев

Администрация Трампа депортировала 76 тысяч мексиканцев - РИА Новости, 01.08.2025

Администрация Трампа депортировала 76 тысяч мексиканцев

Почти 76 тысяч мексиканских граждан были депортированы из США на родину с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа, заявила глава... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T18:52:00+03:00

2025-08-01T18:52:00+03:00

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МЕХИКО, 1 авг - РИА Новости. Почти 76 тысяч мексиканских граждан были депортированы из США на родину с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа, заявила глава министерства внутренних дел Мексики Роса Исела Родригес. "С 20 января по сегодняшний день мы приняли более 75 900 соотечественников, репатриированных из США, из них 13 978 прибыли воздушным путём", – сказала Родригес на пресс-конференции. Министр представила промежуточные итоги реализации правительственной стратегии "Мексика обнимает", ориентированной на приём депортированных мексиканцев. По её словам, программа координируется с участием 34 федеральных ведомств и региональных органов власти. Во всех приграничных штатах - Нижней Калифорнии, Соноре, Чиуауа, Коауиле, Нуэво-Леоне и Тамаулипасе - были развёрнуты центры приёма мигрантов с общей вместимостью до 25 тысяч человек. Через них с января прошло более 36 тысяч репатриированных. "Мы предоставили более 145 900 порций питания, 13 800 медицинских и 5300 психологических консультаций благодаря усилиям министерства обороны и ВМС", - добавила Родригес. Мигрантам на родине были предоставлены юридическая и медицинская помощь, консультации по вопросам гендерного насилия, выдано свыше 9 тысяч свидетельств о рождении, более 50 тысяч человек зарегистрированы в системе социального страхования IMSS. Программа "Мексика обнимает" предполагает содействие в трудоустройстве, предоставление социальных льгот и единовременную выплату в размере 100 долларов для возвращающихся на родину.

https://ria.ru/20250712/ssha-2028784699.html

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