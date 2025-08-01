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США столкнулись с обвалом на рынке труда

США столкнулись с обвалом на рынке труда - РИА Новости, 01.08.2025

США столкнулись с обвалом на рынке труда

США уточнили данные о новых рабочих местах в несельскохозяйственных отраслях экономики в мае-июне: их количество выросло лишь на 33 тысячи против изначально... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T17:46:00+03:00

2025-08-01T17:46:00+03:00

2025-08-01T17:46:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США уточнили данные о новых рабочих местах в несельскохозяйственных отраслях экономики в мае-июне: их количество выросло лишь на 33 тысячи против изначально заявленных 291 тысячи - настолько низкого роста не было уже как минимум десять лет, следует из данных министерства труда страны. Это во многом связано с торговой неопределенностью и нервной реакцией экономики на сокращения в госучреждениях, считают опрошенные РИА Новости экономисты. Так, изначально ведомство сообщало о появлении в мае-июне 291 тысячи рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Однако сегодня уточнило данные - теперь это лишь 33 тысячи новых вакансий. Это является наименьшим двухмесячным приростом как минимум с 2015 года. Исключением был коронавирусный 2020 год, когда в марте и апреле в экономике было масштабное сокращение персонала. Ситуация немного выправилась в июле: по первоначальной оценке, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 73 тысячи человек. Однако даже такой прирост сильно отстает от среднего значения прошлого года - 168 тысяч человек. Настолько крупный пересмотр данных случается впервые за много лет, если не вообще за всю историю наблюдений, отмечает эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев. "Предварительно сообщается, что он связан с запоздалыми цифрами от госорганов, где были крупные сокращения персонала по итогам работы спецкомиссии Илона Маска. По сути мы наблюдаем слом статистики в США. Ни одна прогнозная модель или консенсус-прогноз не предполагали, что увольнения в учреждениях по цепочке вызовет такие крупные сокращения по всей экономике. И, что особенно удивительно, несколько месяцев об этом не было никакой информации. Вероятно, потому, что были уволены те, кто должны были сообщать о динамике рабочих мест в госорганах", - говорит он. Снижение числа занятых новых рабочих мест говорит о том, что компании не собираются активно расширять бизнес, что в условиях торговой неопределенности это вполне ожидаемое решение, указывает аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов. "Также правительство недавно приняло закон о бюджете ("Big Beautiful Bill"), который предполагает сокращение субсидий предприятиям "зеленой" экономики. Увеличение издержек на импорт и сокращение субсидий при прочих равных должны приводить к попыткам урезания прочих видов расходов. Вероятно, это мы и наблюдаем", - добавил он. Такой обвал на рынке труда ставит Федеральную резервную систему, которая на этой неделе сохранила учетную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, в очень трудное положение, считает Селезнев. В то же время Кононов уверен, что ФРС не станет снижать ставку на следующем заседании, поскольку безработица остается вблизи естественного уровня (4%), а угроза ускорения инфляции в ближайшие месяцы - повышенной.

https://ria.ru/20250319/frs-2006076213.html

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в мире, сша, илон маск, бкс мир инвестиций, федеральная резервная система сша