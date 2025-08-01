Избитая в США россиянка вернулась на родину, пишут СМИ
NYP: избитая в Цинциннати россиянка вернулась на родину
© Фото : @berniemorenoforohioРоссиянка, ставшая жертвой избиения во время массовой драки в американском городе Цинциннати
© Фото : @berniemorenoforohio
Россиянка, ставшая жертвой избиения во время массовой драки в американском городе Цинциннати
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ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Россиянка, ставшая жертвой жестокого избиения во время массовой драки в американском городе Цинциннати, вернулась на родину, пишет New York Post.
"Она получила серьезные травмы, ей потребовалась госпитализация, после чего пострадавшая вернулась в Россию", — приводит газета слова представителя полиции.
Инцидент произошел в центре Цинциннати рано утром 27 июля. Видеозаписи с места событий запечатлели, как девушка пытается помочь другому человеку во время уличной драки, а на нее набрасывается несколько человек, она падает и теряет сознание.
Cенатор от штата Огайо Бернардо Морено сообщил, что пострадавшую зовут Холли. Он также опубликовал фотографии избитой россиянки, на которых видны серьезные гематомы, разбитая губа и многочисленные ушибы на лице и шее.
По делу задержали пять человек, троих из них, в том числе 24-летнюю Декиру Вернон, обвиняют в нападении при отягчающих обстоятельствах и участии в массовых беспорядках. Полиция уточнила, что Вернон, которая ударила россиянку, была случайной прохожей и решила вмешаться в драку.
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