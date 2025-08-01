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Избитая в США россиянка вернулась на родину, пишут СМИ

Избитая в США россиянка вернулась на родину, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2025

Избитая в США россиянка вернулась на родину, пишут СМИ

Россиянка, ставшая жертвой жестокого избиения во время массовой драки в американском городе Цинциннати, вернулась на родину, пишет New York Post. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T15:52:00+03:00

2025-08-01T15:52:00+03:00

2025-08-01T16:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Россиянка, ставшая жертвой жестокого избиения во время массовой драки в американском городе Цинциннати, вернулась на родину, пишет New York Post. "Она получила серьезные травмы, ей потребовалась госпитализация, после чего пострадавшая вернулась в Россию", — приводит газета слова представителя полиции.Инцидент произошел в центре Цинциннати рано утром 27 июля. Видеозаписи с места событий запечатлели, как девушка пытается помочь другому человеку во время уличной драки, а на нее набрасывается несколько человек, она падает и теряет сознание.Cенатор от штата Огайо Бернардо Морено сообщил, что пострадавшую зовут Холли. Он также опубликовал фотографии избитой россиянки, на которых видны серьезные гематомы, разбитая губа и многочисленные ушибы на лице и шее. По делу задержали пять человек, троих из них, в том числе 24-летнюю Декиру Вернон, обвиняют в нападении при отягчающих обстоятельствах и участии в массовых беспорядках. Полиция уточнила, что Вернон, которая ударила россиянку, была случайной прохожей и решила вмешаться в драку.

https://ria.ru/20250729/yaponiya-2032104204.html

https://ria.ru/20250730/telo--2032351065.html

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в мире, цинциннати, огайо