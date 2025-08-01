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Избитая в США россиянка вернулась на родину, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2025
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15:52 01.08.2025 (обновлено: 16:28 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/ssha-2032860656.html
Избитая в США россиянка вернулась на родину, пишут СМИ
Избитая в США россиянка вернулась на родину, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2025
Избитая в США россиянка вернулась на родину, пишут СМИ
Россиянка, ставшая жертвой жестокого избиения во время массовой драки в американском городе Цинциннати, вернулась на родину, пишет New York Post. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:52:00+03:00
2025-08-01T16:28:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Россиянка, ставшая жертвой жестокого избиения во время массовой драки в американском городе Цинциннати, вернулась на родину, пишет New York Post. "Она получила серьезные травмы, ей потребовалась госпитализация, после чего пострадавшая вернулась в Россию", — приводит газета слова представителя полиции.Инцидент произошел в центре Цинциннати рано утром 27 июля. Видеозаписи с места событий запечатлели, как девушка пытается помочь другому человеку во время уличной драки, а на нее набрасывается несколько человек, она падает и теряет сознание.Cенатор от штата Огайо Бернардо Морено сообщил, что пострадавшую зовут Холли. Он также опубликовал фотографии избитой россиянки, на которых видны серьезные гематомы, разбитая губа и многочисленные ушибы на лице и шее. По делу задержали пять человек, троих из них, в том числе 24-летнюю Декиру Вернон, обвиняют в нападении при отягчающих обстоятельствах и участии в массовых беспорядках. Полиция уточнила, что Вернон, которая ударила россиянку, была случайной прохожей и решила вмешаться в драку.
https://ria.ru/20250729/yaponiya-2032104204.html
https://ria.ru/20250730/telo--2032351065.html
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в мире, цинциннати, огайо
В мире, Цинциннати, Огайо
Избитая в США россиянка вернулась на родину, пишут СМИ

NYP: избитая в Цинциннати россиянка вернулась на родину

© Фото : @berniemorenoforohioРоссиянка, ставшая жертвой избиения во время массовой драки в американском городе Цинциннати
Россиянка, ставшая жертвой избиения во время массовой драки в американском городе Цинциннати - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : @berniemorenoforohio
Россиянка, ставшая жертвой избиения во время массовой драки в американском городе Цинциннати
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ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Россиянка, ставшая жертвой жестокого избиения во время массовой драки в американском городе Цинциннати, вернулась на родину, пишет New York Post.
"Она получила серьезные травмы, ей потребовалась госпитализация, после чего пострадавшая вернулась в Россию", — приводит газета слова представителя полиции.
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Инцидент произошел в центре Цинциннати рано утром 27 июля. Видеозаписи с места событий запечатлели, как девушка пытается помочь другому человеку во время уличной драки, а на нее набрасывается несколько человек, она падает и теряет сознание.
Cенатор от штата Огайо Бернардо Морено сообщил, что пострадавшую зовут Холли. Он также опубликовал фотографии избитой россиянки, на которых видны серьезные гематомы, разбитая губа и многочисленные ушибы на лице и шее.
По делу задержали пять человек, троих из них, в том числе 24-летнюю Декиру Вернон, обвиняют в нападении при отягчающих обстоятельствах и участии в массовых беспорядках. Полиция уточнила, что Вернон, которая ударила россиянку, была случайной прохожей и решила вмешаться в драку.
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