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В Венгрии рассказали о выгоде конфликта на Украине для США

В Венгрии рассказали о выгоде конфликта на Украине для США - РИА Новости, 01.08.2025

В Венгрии рассказали о выгоде конфликта на Украине для США

Конфликт на Украине стал для США выгодным инструментом продвижения своих экономических интересов, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол,... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T10:09:00+03:00

2025-08-01T10:09:00+03:00

2025-08-01T10:09:00+03:00

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ВЕНА, 1 авг - РИА Новости. Конфликт на Украине стал для США выгодным инструментом продвижения своих экономических интересов, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России (2017-2021 гг.), член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга. "Конфликт на Украине стал для США выгодным инструментом продвижения собственных экономических интересов. По американским оценкам, общая помощь Украине составила около 350 миллиардов долларов. Примерно столько же - ещё около 350 миллиардов - предоставили около 40 стран коллективного Запада, входящих в антироссийскую коалицию. Итого - примерно 700 миллиардов долларов помощи за три года", - сказал Варга. Для сравнения он отметил, что в 2021 году весь военный бюджет Украины составлял 5,9 миллиарда долларов. "Всего за три года страна получила эквивалент примерно 120 своих годовых оборонных бюджетов. При этом значительная часть этой суммы возвращается в США в виде заказов на вооружение и технику. Деньги идут в США, оружие - на Украину, а счет - в Европу; алгоритм несложный", - добавил эксперт. По его словам, дополнительным подтверждением "американского успеха" стала договорённость о передаче Украине прав на сырьевые ресурсы стоимостью около 350 миллиардов долларов в интересах США. "На этом фоне институциональный механизм ЕС, движимый глобалистской идеологией и русофобией, под давлением США продолжает разрушать как экономику Европы, так и международную стабильность. Хаос и спад только углубляются", - заключил собеседник агентства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.

https://ria.ru/20250801/ssha-2032741208.html

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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, верховная рада украины, евросоюз