Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии рассказали о выгоде конфликта на Украине для США - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/ssha-2032775393.html
В Венгрии рассказали о выгоде конфликта на Украине для США
В Венгрии рассказали о выгоде конфликта на Украине для США - РИА Новости, 01.08.2025
В Венгрии рассказали о выгоде конфликта на Украине для США
Конфликт на Украине стал для США выгодным инструментом продвижения своих экономических интересов, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:09:00+03:00
2025-08-01T10:09:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
сергей лавров
верховная рада украины
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028216204_0:46:3107:1794_1920x0_80_0_0_b891d53daf5628dd3c76e73e65db79bc.jpg
ВЕНА, 1 авг - РИА Новости. Конфликт на Украине стал для США выгодным инструментом продвижения своих экономических интересов, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России (2017-2021 гг.), член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга. "Конфликт на Украине стал для США выгодным инструментом продвижения собственных экономических интересов. По американским оценкам, общая помощь Украине составила около 350 миллиардов долларов. Примерно столько же - ещё около 350 миллиардов - предоставили около 40 стран коллективного Запада, входящих в антироссийскую коалицию. Итого - примерно 700 миллиардов долларов помощи за три года", - сказал Варга. Для сравнения он отметил, что в 2021 году весь военный бюджет Украины составлял 5,9 миллиарда долларов. "Всего за три года страна получила эквивалент примерно 120 своих годовых оборонных бюджетов. При этом значительная часть этой суммы возвращается в США в виде заказов на вооружение и технику. Деньги идут в США, оружие - на Украину, а счет - в Европу; алгоритм несложный", - добавил эксперт. По его словам, дополнительным подтверждением "американского успеха" стала договорённость о передаче Украине прав на сырьевые ресурсы стоимостью около 350 миллиардов долларов в интересах США. "На этом фоне институциональный механизм ЕС, движимый глобалистской идеологией и русофобией, под давлением США продолжает разрушать как экономику Европы, так и международную стабильность. Хаос и спад только углубляются", - заключил собеседник агентства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
https://ria.ru/20250801/ssha-2032741208.html
https://ria.ru/20250731/tramp-2032721607.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028216204_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_e947e8fdc71283a91d6991108d8628b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, верховная рада украины, евросоюз
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, Евросоюз
В Венгрии рассказали о выгоде конфликта на Украине для США

Варга: США продвигают свои экономические интересы с помощью конфликта на Украине

© Myung J. ChunФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Myung J. Chun
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 1 авг - РИА Новости. Конфликт на Украине стал для США выгодным инструментом продвижения своих экономических интересов, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России (2017-2021 гг.), член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга.
"Конфликт на Украине стал для США выгодным инструментом продвижения собственных экономических интересов. По американским оценкам, общая помощь Украине составила около 350 миллиардов долларов. Примерно столько же - ещё около 350 миллиардов - предоставили около 40 стран коллективного Запада, входящих в антироссийскую коалицию. Итого - примерно 700 миллиардов долларов помощи за три года", - сказал Варга.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
"Умываем руки": в США заговорили о планах сдать Украину России
Вчера, 02:00
Для сравнения он отметил, что в 2021 году весь военный бюджет Украины составлял 5,9 миллиарда долларов. "Всего за три года страна получила эквивалент примерно 120 своих годовых оборонных бюджетов. При этом значительная часть этой суммы возвращается в США в виде заказов на вооружение и технику. Деньги идут в США, оружие - на Украину, а счет - в Европу; алгоритм несложный", - добавил эксперт.
По его словам, дополнительным подтверждением "американского успеха" стала договорённость о передаче Украине прав на сырьевые ресурсы стоимостью около 350 миллиардов долларов в интересах США. "На этом фоне институциональный механизм ЕС, движимый глобалистской идеологией и русофобией, под давлением США продолжает разрушать как экономику Европы, так и международную стабильность. Хаос и спад только углубляются", - заключил собеседник агентства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В Европе скептически относятся к требованию Трампа по Украине, пишет WSJ
31 июля, 21:30
 
В миреУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровВерховная Рада УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала