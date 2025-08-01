https://ria.ru/20250801/ssha-2032743398.html

В США сенатор упала во время голосования

В США сенатор упала во время голосования - РИА Новости, 01.08.2025

В США сенатор упала во время голосования

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен упала во время голосования против военных поставок Израилю в зале заседаний сената, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T02:40:00+03:00

2025-08-01T02:40:00+03:00

2025-08-01T02:40:00+03:00

в мире

израиль

элизабет уоррен

тед круз (сенатор от штата техас)

берни сандерс

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ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен упала во время голосования против военных поставок Израилю в зале заседаний сената, сообщает телеканал Fox News. "Кадры показали, как Уоррен пыталась сесть на стол, но потеряла равновесие, опрокинула стол и упала", - передает телеканал, сопровождая текст видео с заседания. Как видно на кадрах, в знак проявления двухпартийной солидарности ее коллеги-республиканцы, сенаторы Тед Круз и Сьюзан Коллинз, поспешили помочь ей подняться. Инцидент произошел, когда в сенате проходило голосование по двум резолюциям, направленным на блокировку военных поставок в Израиль на сумму более 675 миллионов долларов. Обе резолюции были представлены сенатором Берни Сандерсом. Однако в ходе голосования они не получили достаточного количества голосов: 73 против 24 и 70 против 27. Как сообщает телеканал, все республиканцы, у которых в конгрессе сейчас большинство, проголосовали против.

https://ria.ru/20250714/bajden-2028927347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, элизабет уоррен, тед круз (сенатор от штата техас), берни сандерс