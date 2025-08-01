В США сенатор упала во время голосования
Cенатор Уоррен упала во время голосования против поставок Израилю
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен упала во время голосования против военных поставок Израилю в зале заседаний сената, сообщает телеканал Fox News.
"Кадры показали, как Уоррен пыталась сесть на стол, но потеряла равновесие, опрокинула стол и упала", - передает телеканал, сопровождая текст видео с заседания.
Байден признал, что использовал автоподпись для указов
14 июля, 05:00
Как видно на кадрах, в знак проявления двухпартийной солидарности ее коллеги-республиканцы, сенаторы Тед Круз и Сьюзан Коллинз, поспешили помочь ей подняться.
Инцидент произошел, когда в сенате проходило голосование по двум резолюциям, направленным на блокировку военных поставок в Израиль на сумму более 675 миллионов долларов.
Обе резолюции были представлены сенатором Берни Сандерсом. Однако в ходе голосования они не получили достаточного количества голосов: 73 против 24 и 70 против 27. Как сообщает телеканал, все республиканцы, у которых в конгрессе сейчас большинство, проголосовали против.
В Израиле иранская ракета упала рядом с офисом Microsoft
20 июня, 06:54