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В США сенатор упала во время голосования - РИА Новости, 01.08.2025
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02:40 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/ssha-2032743398.html
В США сенатор упала во время голосования
В США сенатор упала во время голосования - РИА Новости, 01.08.2025
В США сенатор упала во время голосования
Сенатор-демократ Элизабет Уоррен упала во время голосования против военных поставок Израилю в зале заседаний сената, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T02:40:00+03:00
2025-08-01T02:40:00+03:00
в мире
израиль
элизабет уоррен
тед круз (сенатор от штата техас)
берни сандерс
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ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен упала во время голосования против военных поставок Израилю в зале заседаний сената, сообщает телеканал Fox News. "Кадры показали, как Уоррен пыталась сесть на стол, но потеряла равновесие, опрокинула стол и упала", - передает телеканал, сопровождая текст видео с заседания. Как видно на кадрах, в знак проявления двухпартийной солидарности ее коллеги-республиканцы, сенаторы Тед Круз и Сьюзан Коллинз, поспешили помочь ей подняться. Инцидент произошел, когда в сенате проходило голосование по двум резолюциям, направленным на блокировку военных поставок в Израиль на сумму более 675 миллионов долларов. Обе резолюции были представлены сенатором Берни Сандерсом. Однако в ходе голосования они не получили достаточного количества голосов: 73 против 24 и 70 против 27. Как сообщает телеканал, все республиканцы, у которых в конгрессе сейчас большинство, проголосовали против.
https://ria.ru/20250714/bajden-2028927347.html
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в мире, израиль, элизабет уоррен, тед круз (сенатор от штата техас), берни сандерс
В мире, Израиль, Элизабет Уоррен, Тед Круз (сенатор от штата Техас), Берни Сандерс
В США сенатор упала во время голосования

Cенатор Уоррен упала во время голосования против поставок Израилю

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкЗдание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен упала во время голосования против военных поставок Израилю в зале заседаний сената, сообщает телеканал Fox News.
"Кадры показали, как Уоррен пыталась сесть на стол, но потеряла равновесие, опрокинула стол и упала", - передает телеканал, сопровождая текст видео с заседания.
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Как видно на кадрах, в знак проявления двухпартийной солидарности ее коллеги-республиканцы, сенаторы Тед Круз и Сьюзан Коллинз, поспешили помочь ей подняться.
Инцидент произошел, когда в сенате проходило голосование по двум резолюциям, направленным на блокировку военных поставок в Израиль на сумму более 675 миллионов долларов.
Обе резолюции были представлены сенатором Берни Сандерсом. Однако в ходе голосования они не получили достаточного количества голосов: 73 против 24 и 70 против 27. Как сообщает телеканал, все республиканцы, у которых в конгрессе сейчас большинство, проголосовали против.
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В миреИзраильЭлизабет УорренТед Круз (сенатор от штата Техас)Берни Сандерс
 
 
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