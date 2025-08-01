https://ria.ru/20250801/ssha-2032741208.html

"Умываем руки": в США заговорили о планах сдать Украину России

"Умываем руки": в США заговорили о планах сдать Украину России - РИА Новости, 01.08.2025

"Умываем руки": в США заговорили о планах сдать Украину России

РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T02:00:00+03:00

2025-08-01T02:00:00+03:00

2025-08-01T05:08:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг— РИА Новости.США могут отказаться от поддержки Украины и оставить ее один на один с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube.“Представим, что мы Трамп. Мы с Владимиром Путиным заключили сделку, которая, если ее примут остальные, может положить конец конфликту. Помимо этого, мы дали понять Украине и Европе, что если они не примут ее, то мы умываем руки <…> Тем не менее, рано или поздно ситуация на поле боя сложится таким образом, что у них не останется другого выбора, кроме как согласиться на мир с русскими <…> И это вполне возможно”, — подчеркнул он.По мнению профессора, такой сценарий — шаг в правильном направлении.В четверг газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп может предложить Москве крупную сделку, чтобы разрушить “экономический барьер”, который ЕС пытается воздвигать вокруг России.Между тем ранее в июле хозяин Белого дома установил 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной. Затем этот ультиматум сократился до десяти дней, после которых, если переговоры провалятся, он планирует ввести импортные пошлины, санкции либо “что-то другое”. При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032488705.html

https://ria.ru/20250730/ukraina-2032148351.html

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в мире, украина, россия, сша, джон миршаймер, владимир путин, дональд трамп