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"Умываем руки": в США заговорили о планах сдать Украину России
"Умываем руки": в США заговорили о планах сдать Украину России - РИА Новости, 01.08.2025
"Умываем руки": в США заговорили о планах сдать Украину России
РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T02:00:00+03:00
2025-08-01T02:00:00+03:00
2025-08-01T05:08:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг— РИА Новости.США могут отказаться от поддержки Украины и оставить ее один на один с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube.“Представим, что мы Трамп. Мы с Владимиром Путиным заключили сделку, которая, если ее примут остальные, может положить конец конфликту. Помимо этого, мы дали понять Украине и Европе, что если они не примут ее, то мы умываем руки <…> Тем не менее, рано или поздно ситуация на поле боя сложится таким образом, что у них не останется другого выбора, кроме как согласиться на мир с русскими <…> И это вполне возможно”, — подчеркнул он.По мнению профессора, такой сценарий — шаг в правильном направлении.В четверг газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп может предложить Москве крупную сделку, чтобы разрушить “экономический барьер”, который ЕС пытается воздвигать вокруг России.Между тем ранее в июле хозяин Белого дома установил 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной. Затем этот ультиматум сократился до десяти дней, после которых, если переговоры провалятся, он планирует ввести импортные пошлины, санкции либо “что-то другое”. При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Джон Миршаймер, Владимир Путин, Дональд Трамп
"Умываем руки": в США заговорили о планах сдать Украину России
Миршаймер: США могут бросить Украину и оставить ее один на один с Россией