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Радио Sputnik начало вещание в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде - РИА Новости, 01.08.2025
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09:00 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/sputnik-2032697036.html
Радио Sputnik начало вещание в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде
Радио Sputnik начало вещание в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде - РИА Новости, 01.08.2025
Радио Sputnik начало вещание в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде
Радио Sputnik официально начало вещание в ещё двух крупных городах России – Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Теперь жители этих городов смогут круглосуточно... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:00:00+03:00
2025-08-01T09:00:00+03:00
sputnik
екатеринбург
нижний новгород
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Радио Sputnik официально начало вещание в ещё двух крупных городах России – Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Теперь жители этих городов смогут круглосуточно слушать актуальные новости внутренней и международной повестки, а также авторские программы лидеров общественного мнения.В эфире на частотах 91,4 FM в Екатеринбурге и 90,8 FM в Нижнем Новгороде слушателей ждут уникальные проекты Марии Захаровой, Владимира Мединского, Александра Дугина, а также шоу "Cтас разберется" с блогером Стасом "Ай, как просто!" и "Пятница, вечер!" с Дмитрием Пучковым (Goblin).Радио Sputnik вещает более чем в 50 городах России, включая Крым и новые территории.Радио Sputnik в РФ – информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, входит в международную медиагруппу "Россия сегодня", вещает как в FM-диапазоне, так и в Сети.По данным компании "Медиалогия", радио Sputnik – лидер по цитируемости среди российских радиостанций в СМИ.
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353
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sputnik, екатеринбург, нижний новгород
Sputnik, Екатеринбург, Нижний Новгород

Радио Sputnik начало вещание в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота студии радио Sputnik
Работа студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Работа студии радио Sputnik
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Радио Sputnik официально начало вещание в ещё двух крупных городах России – Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Теперь жители этих городов смогут круглосуточно слушать актуальные новости внутренней и международной повестки, а также авторские программы лидеров общественного мнения.
В эфире на частотах 91,4 FM в Екатеринбурге и 90,8 FM в Нижнем Новгороде слушателей ждут уникальные проекты Марии Захаровой, Владимира Мединского, Александра Дугина, а также шоу "Cтас разберется" с блогером Стасом "Ай, как просто!" и "Пятница, вечер!" с Дмитрием Пучковым (Goblin).
Радио Sputnik вещает более чем в 50 городах России, включая Крым и новые территории.

Радио Sputnik в РФ – информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, входит в международную медиагруппу "Россия сегодня", вещает как в FM-диапазоне, так и в Сети.
По данным компании "Медиалогия", радио Sputnik – лидер по цитируемости среди российских радиостанций в СМИ.
Советник исполнительного директора Алексис Кумба и директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков во время подписания соглашения о сотрудничестве между информационным агентством и радио Sputnik и Агентством Печати Габона (AGP) - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Sputnik подписал первое соглашение о сотрудничестве со СМИ Габона
30 июля, 16:28
 
SputnikЕкатеринбургНижний Новгород
 
 
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