https://ria.ru/20250801/sputnik-2032697036.html

Радио Sputnik начало вещание в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде

Радио Sputnik начало вещание в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде - РИА Новости, 01.08.2025

Радио Sputnik начало вещание в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде

Радио Sputnik официально начало вещание в ещё двух крупных городах России – Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Теперь жители этих городов смогут круглосуточно... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T09:00:00+03:00

2025-08-01T09:00:00+03:00

2025-08-01T09:00:00+03:00

sputnik

екатеринбург

нижний новгород

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Радио Sputnik официально начало вещание в ещё двух крупных городах России – Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Теперь жители этих городов смогут круглосуточно слушать актуальные новости внутренней и международной повестки, а также авторские программы лидеров общественного мнения.В эфире на частотах 91,4 FM в Екатеринбурге и 90,8 FM в Нижнем Новгороде слушателей ждут уникальные проекты Марии Захаровой, Владимира Мединского, Александра Дугина, а также шоу "Cтас разберется" с блогером Стасом "Ай, как просто!" и "Пятница, вечер!" с Дмитрием Пучковым (Goblin).Радио Sputnik вещает более чем в 50 городах России, включая Крым и новые территории.Радио Sputnik в РФ – информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, входит в международную медиагруппу "Россия сегодня", вещает как в FM-диапазоне, так и в Сети.По данным компании "Медиалогия", радио Sputnik – лидер по цитируемости среди российских радиостанций в СМИ.

https://ria.ru/20250730/sputnik-2032408367.html

екатеринбург

нижний новгород

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sputnik, екатеринбург, нижний новгород