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Россияне смогут устанавливать самозапрет на смс-рассылки

Россияне смогут устанавливать самозапрет на смс-рассылки - РИА Новости, 01.08.2025

Россияне смогут устанавливать самозапрет на смс-рассылки

Россияне теперь могут устанавливать самозапрет на смс-рассылки - через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении, соответствующий закон... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T00:10:00+03:00

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технологии

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россияне теперь могут устанавливать самозапрет на смс-рассылки - через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении, соответствующий закон вступил в силу с 1 августа. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко прокомментировал РИА Новости, что самозапрет на смс-рассылку является одной из мер комплексного пакета по борьбе с мошенниками, который включает порядка 30 инициатив. Все они направлены на то, чтобы минимизировать риски для граждан и усложнить реализацию мошеннических схем, заверил он. Вице-премьер напомнил, что параллельно правительство прорабатывает второй пакет антимошеннических мер. В дополнение к уже существующим техническим и информационным инструментам он включает введение уголовной и административной ответственности для злоумышленников. "Наша ключевая цель - обеспечить безопасность граждан в цифровой среде и создать надежные механизмы защиты от различных форм кибермошенничества", - пояснил Григоренко. С 1 июня в России вступил в силу федеральный закон по защите граждан от мошенников. Так, заработал запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Кроме того, больше не отправляются сообщения с кодом доступа к "Госуслугам" во время разговора по телефону. Также передать свою сим-карту теперь можно только близким родственникам. А с 1 сентября россияне смогут устанавливать самозапрет на спам-обзвоны.

https://ria.ru/20250401/putin-2008632979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, дмитрий григоренко, общество