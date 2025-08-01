https://ria.ru/20250801/sk-2032781543.html

СК назвал предварительную причину пожара в Балашихе

СК назвал предварительную причину пожара в Балашихе - РИА Новости, 01.08.2025

СК назвал предварительную причину пожара в Балашихе

Предварительной причиной пожара в доме в подмосковной Балашихе, где погибли два человека, является неосторожное обращение с огнем, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T10:58:00+03:00

2025-08-01T10:58:00+03:00

2025-08-01T11:30:00+03:00

происшествия

балашиха

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Предварительной причиной пожара в доме в подмосковной Балашихе, где погибли два человека, является неосторожное обращение с огнем, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК России. Ранее в пресс-службе подмосковного главка СК России сообщили РИА Новости, что в Балашихе возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за смерти мужчины при пожаре, произошедшего в многоквартирном доме по улице Флерова. Добавляется, что после тушения пожара в медучреждение был доставлен пожарный, который, несмотря на оказанную помощь, скончался. "Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250731/balashiha-2032678900.html

балашиха

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происшествия, балашиха, россия, следственный комитет россии (ск рф)