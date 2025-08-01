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СК назвал предварительную причину пожара в Балашихе - РИА Новости, 01.08.2025
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10:58 01.08.2025 (обновлено: 11:30 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/sk-2032781543.html
СК назвал предварительную причину пожара в Балашихе
СК назвал предварительную причину пожара в Балашихе - РИА Новости, 01.08.2025
СК назвал предварительную причину пожара в Балашихе
Предварительной причиной пожара в доме в подмосковной Балашихе, где погибли два человека, является неосторожное обращение с огнем, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:58:00+03:00
2025-08-01T11:30:00+03:00
происшествия
балашиха
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Предварительной причиной пожара в доме в подмосковной Балашихе, где погибли два человека, является неосторожное обращение с огнем, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК России. Ранее в пресс-службе подмосковного главка СК России сообщили РИА Новости, что в Балашихе возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за смерти мужчины при пожаре, произошедшего в многоквартирном доме по улице Флерова. Добавляется, что после тушения пожара в медучреждение был доставлен пожарный, который, несмотря на оказанную помощь, скончался. "Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.
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происшествия, балашиха, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал предварительную причину пожара в Балашихе

СК: причиной пожара в Балашихе могло стать неосторожное обращение с огнем

© Фото : СК Подмосковья/TelegramРабота СК РФ на месте пожара в многоквартирном доме в Балашихе Московской области
Работа СК РФ на месте пожара в многоквартирном доме в Балашихе Московской области - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : СК Подмосковья/Telegram
Работа СК РФ на месте пожара в многоквартирном доме в Балашихе Московской области
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Предварительной причиной пожара в доме в подмосковной Балашихе, где погибли два человека, является неосторожное обращение с огнем, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК России.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка СК России сообщили РИА Новости, что в Балашихе возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за смерти мужчины при пожаре, произошедшего в многоквартирном доме по улице Флерова. Добавляется, что после тушения пожара в медучреждение был доставлен пожарный, который, несмотря на оказанную помощь, скончался.
"Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияБалашихаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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