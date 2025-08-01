Швейцария не смогла договориться с США по пошлинам
Президент Швейцарии Келлер-Зуттер не смогла договориться с Трампом по пошлинам
© AP Photo / Markus SchreiberШвейцарский флаг
© AP Photo / Markus Schreiber
Швейцарский флаг. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 1 авг - РИА Новости. Швейцария не смогла договориться с США по пошлинам, с 1 августа на импорт из Швейцарии будут налагаться 31-процентные пошлины, сообщила в соцсети X президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.
"Сегодня у меня был разговор с президентом (Дональдом) Трампом до истечения срока действия таможенных пошлин. Торговый дефицит остается в центре его внимания. Этот разговор не позволил достичь согласия по декларации о намерениях, согласованной между Швейцарией и США", - сказала она.
Трамп 2 апреля объявил о введении "базовых" пошлин в размере 10% для всех стран мира, кроме КНР. Кроме того, он объявил о введении более высоких "взаимных" пошлин в отношении некоторых стран, включая Швейцарию. Пошлины США на швейцарские товары тогда достигли 31%. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, до 9 июля, для всех, кроме Китая, будут действовать "базовые" импортные пошлины в 10%. Этот срок был продлен до 1ого августа.
В апреле президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер отметила, что страна не присоединится к возможным контрмерам Евросоюза против США. Глава минэкономики страны Ги Пармелен 3 апреля также сообщал, что швейцарское правительство попытается заключить с руководством в Вашингтоне соглашение относительно внешнеторговых пошлин.