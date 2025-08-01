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Швейцария не смогла договориться с США по пошлинам - РИА Новости, 01.08.2025
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03:05 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/shvejtsarija-2032745029.html
Швейцария не смогла договориться с США по пошлинам
Швейцария не смогла договориться с США по пошлинам - РИА Новости, 01.08.2025
Швейцария не смогла договориться с США по пошлинам
Швейцария не смогла договориться с США по пошлинам, с 1 августа на импорт из Швейцарии будут налагаться 31-процентные пошлины, сообщила в соцсети X президент... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T03:05:00+03:00
2025-08-01T03:05:00+03:00
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швейцария
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ЖЕНЕВА, 1 авг - РИА Новости. Швейцария не смогла договориться с США по пошлинам, с 1 августа на импорт из Швейцарии будут налагаться 31-процентные пошлины, сообщила в соцсети X президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. "Сегодня у меня был разговор с президентом (Дональдом) Трампом до истечения срока действия таможенных пошлин. Торговый дефицит остается в центре его внимания. Этот разговор не позволил достичь согласия по декларации о намерениях, согласованной между Швейцарией и США", - сказала она. Трамп 2 апреля объявил о введении "базовых" пошлин в размере 10% для всех стран мира, кроме КНР. Кроме того, он объявил о введении более высоких "взаимных" пошлин в отношении некоторых стран, включая Швейцарию. Пошлины США на швейцарские товары тогда достигли 31%. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, до 9 июля, для всех, кроме Китая, будут действовать "базовые" импортные пошлины в 10%. Этот срок был продлен до 1ого августа. В апреле президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер отметила, что страна не присоединится к возможным контрмерам Евросоюза против США. Глава минэкономики страны Ги Пармелен 3 апреля также сообщал, что швейцарское правительство попытается заключить с руководством в Вашингтоне соглашение относительно внешнеторговых пошлин.
https://ria.ru/20250728/palestina-2031888266.html
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в мире, швейцария, сша, китай, ги пармелен, карин келлер-саттер
В мире, Швейцария, США, Китай, Ги Пармелен, Карин Келлер-Саттер
Швейцария не смогла договориться с США по пошлинам

Президент Швейцарии Келлер-Зуттер не смогла договориться с Трампом по пошлинам

© AP Photo / Markus SchreiberШвейцарский флаг
Швейцарский флаг - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Швейцарский флаг. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 1 авг - РИА Новости. Швейцария не смогла договориться с США по пошлинам, с 1 августа на импорт из Швейцарии будут налагаться 31-процентные пошлины, сообщила в соцсети X президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.
"Сегодня у меня был разговор с президентом (Дональдом) Трампом до истечения срока действия таможенных пошлин. Торговый дефицит остается в центре его внимания. Этот разговор не позволил достичь согласия по декларации о намерениях, согласованной между Швейцарией и США", - сказала она.
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Трамп 2 апреля объявил о введении "базовых" пошлин в размере 10% для всех стран мира, кроме КНР. Кроме того, он объявил о введении более высоких "взаимных" пошлин в отношении некоторых стран, включая Швейцарию. Пошлины США на швейцарские товары тогда достигли 31%. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, до 9 июля, для всех, кроме Китая, будут действовать "базовые" импортные пошлины в 10%. Этот срок был продлен до 1ого августа.
В апреле президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер отметила, что страна не присоединится к возможным контрмерам Евросоюза против США. Глава минэкономики страны Ги Пармелен 3 апреля также сообщал, что швейцарское правительство попытается заключить с руководством в Вашингтоне соглашение относительно внешнеторговых пошлин.
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