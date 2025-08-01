В Турции оштрафовали пассажиров рейса, вставших раньше времени, пишут СМИ
Вставших раньше времени пассажиров рейса из Софии оштрафовали в Турции
© HavaSosyalMedyaТурецкая полиция оштрафовала нескольких пассажиров авиакомпании Pegasus за то, что они встали с места раньше времени
© HavaSosyalMedya
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СТАМБУЛ, 1 авг — РИА Новости. Турецкая полиция оштрафовала нескольких пассажиров авиакомпании Pegasus за то, что они встали с места раньше времени, передает портал HavaSosyalMedya.
Портал опубликовал видеозапись с рейса PC272 София — Стамбул. На кадрах видно, что как минимум три пассажирки стоят в проходе, пока стюардесса на английском языке просит их вернуться на место. При этом звучит объявление на турецком и английском языках с просьбой не вставать с мест до полной остановки двигателей.
"Экипаж пытался усадить пассажиров, но безрезультатно. Тогда экипаж решил применить штраф. На борт были вызваны полицейские, которые оштрафовали пассажиров", — говорится в публикации.
В начале мая Генеральное управление гражданской авиации Турции разослало авиакомпаниям циркуляр, согласно которому пассажирам, встающим с места до полной остановки двигателя, грозит штраф и внесение в черный список сразу 25 компаний. Ведомство также посчитало нужным подкорректировать объявления в самолетах из-за того, что значительно увеличилось число пассажиров, пытающихся закурить на борту или встать с места до того, как погаснет соответствующее табло.
Как рассказали РИА Новости бортпроводники на внутренних рейсах Turkish Airlines, увещевания возымели успех — нескольких пассажиров, нарушавших правила, уже оштрафовали.
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