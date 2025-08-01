https://ria.ru/20250801/shtraf-2032809509.html

В Турции оштрафовали пассажиров рейса, вставших раньше времени, пишут СМИ

В Турции оштрафовали пассажиров рейса, вставших раньше времени, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2025

В Турции оштрафовали пассажиров рейса, вставших раньше времени, пишут СМИ

Турецкая полиция оштрафовала нескольких пассажиров авиакомпании Pegasus за то, что они встали с места раньше времени, передает портал HavaSosyalMedya. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T13:05:00+03:00

2025-08-01T13:05:00+03:00

2025-08-01T14:21:00+03:00

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СТАМБУЛ, 1 авг — РИА Новости. Турецкая полиция оштрафовала нескольких пассажиров авиакомпании Pegasus за то, что они встали с места раньше времени, передает портал HavaSosyalMedya. Портал опубликовал видеозапись с рейса PC272 София — Стамбул. На кадрах видно, что как минимум три пассажирки стоят в проходе, пока стюардесса на английском языке просит их вернуться на место. При этом звучит объявление на турецком и английском языках с просьбой не вставать с мест до полной остановки двигателей. "Экипаж пытался усадить пассажиров, но безрезультатно. Тогда экипаж решил применить штраф. На борт были вызваны полицейские, которые оштрафовали пассажиров", — говорится в публикации. В начале мая Генеральное управление гражданской авиации Турции разослало авиакомпаниям циркуляр, согласно которому пассажирам, встающим с места до полной остановки двигателя, грозит штраф и внесение в черный список сразу 25 компаний. Ведомство также посчитало нужным подкорректировать объявления в самолетах из-за того, что значительно увеличилось число пассажиров, пытающихся закурить на борту или встать с места до того, как погаснет соответствующее табло. Как рассказали РИА Новости бортпроводники на внутренних рейсах Turkish Airlines, увещевания возымели успех — нескольких пассажиров, нарушавших правила, уже оштрафовали.

https://ria.ru/20250728/tramp-2031828645.html

https://ria.ru/20250715/aeroport-2029240361.html

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в мире, стамбул, турция, star alliance, софия (город), pegasus airlines