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В Турции оштрафовали пассажиров рейса, вставших раньше времени, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2025
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13:05 01.08.2025 (обновлено: 14:21 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/shtraf-2032809509.html
В Турции оштрафовали пассажиров рейса, вставших раньше времени, пишут СМИ
В Турции оштрафовали пассажиров рейса, вставших раньше времени, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2025
В Турции оштрафовали пассажиров рейса, вставших раньше времени, пишут СМИ
Турецкая полиция оштрафовала нескольких пассажиров авиакомпании Pegasus за то, что они встали с места раньше времени, передает портал HavaSosyalMedya. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T13:05:00+03:00
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в мире
стамбул
турция
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СТАМБУЛ, 1 авг — РИА Новости. Турецкая полиция оштрафовала нескольких пассажиров авиакомпании Pegasus за то, что они встали с места раньше времени, передает портал HavaSosyalMedya. Портал опубликовал видеозапись с рейса PC272 София — Стамбул. На кадрах видно, что как минимум три пассажирки стоят в проходе, пока стюардесса на английском языке просит их вернуться на место. При этом звучит объявление на турецком и английском языках с просьбой не вставать с мест до полной остановки двигателей. "Экипаж пытался усадить пассажиров, но безрезультатно. Тогда экипаж решил применить штраф. На борт были вызваны полицейские, которые оштрафовали пассажиров", — говорится в публикации. В начале мая Генеральное управление гражданской авиации Турции разослало авиакомпаниям циркуляр, согласно которому пассажирам, встающим с места до полной остановки двигателя, грозит штраф и внесение в черный список сразу 25 компаний. Ведомство также посчитало нужным подкорректировать объявления в самолетах из-за того, что значительно увеличилось число пассажиров, пытающихся закурить на борту или встать с места до того, как погаснет соответствующее табло. Как рассказали РИА Новости бортпроводники на внутренних рейсах Turkish Airlines, увещевания возымели успех — нескольких пассажиров, нарушавших правила, уже оштрафовали.
https://ria.ru/20250728/tramp-2031828645.html
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в мире, стамбул, турция, star alliance, софия (город), pegasus airlines
В мире, Стамбул, Турция, Star Alliance, София (город), Pegasus Airlines
В Турции оштрафовали пассажиров рейса, вставших раньше времени, пишут СМИ

Вставших раньше времени пассажиров рейса из Софии оштрафовали в Турции

© HavaSosyalMedyaТурецкая полиция оштрафовала нескольких пассажиров авиакомпании Pegasus за то, что они встали с места раньше времени
Турецкая полиция оштрафовала нескольких пассажиров авиакомпании Pegasus за то, что они встали с места раньше времени - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© HavaSosyalMedya
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СТАМБУЛ, 1 авг — РИА Новости. Турецкая полиция оштрафовала нескольких пассажиров авиакомпании Pegasus за то, что они встали с места раньше времени, передает портал HavaSosyalMedya.
Портал опубликовал видеозапись с рейса PC272 София — Стамбул. На кадрах видно, что как минимум три пассажирки стоят в проходе, пока стюардесса на английском языке просит их вернуться на место. При этом звучит объявление на турецком и английском языках с просьбой не вставать с мест до полной остановки двигателей.
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"Экипаж пытался усадить пассажиров, но безрезультатно. Тогда экипаж решил применить штраф. На борт были вызваны полицейские, которые оштрафовали пассажиров", — говорится в публикации.
В начале мая Генеральное управление гражданской авиации Турции разослало авиакомпаниям циркуляр, согласно которому пассажирам, встающим с места до полной остановки двигателя, грозит штраф и внесение в черный список сразу 25 компаний. Ведомство также посчитало нужным подкорректировать объявления в самолетах из-за того, что значительно увеличилось число пассажиров, пытающихся закурить на борту или встать с места до того, как погаснет соответствующее табло.
Как рассказали РИА Новости бортпроводники на внутренних рейсах Turkish Airlines, увещевания возымели успех — нескольких пассажиров, нарушавших правила, уже оштрафовали.
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