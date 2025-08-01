https://ria.ru/20250801/shkoly-2032794296.html

Школы Нижегородской области переведут в мессенджер Max

Школы Нижегородской области переведут в мессенджер Max - РИА Новости, 01.08.2025

Школы Нижегородской области переведут в мессенджер Max

Школы Нижегородской области начнут переводить в новый национальный мессенджер Max с сентября, процесс перехода продлится два месяца, сообщило министерство... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T11:38:00+03:00

2025-08-01T11:38:00+03:00

2025-08-01T11:38:00+03:00

общество

нижегородская область

мессенджер max

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Школы Нижегородской области начнут переводить в новый национальный мессенджер Max с сентября, процесс перехода продлится два месяца, сообщило министерство образования и науки региона. Ранее образовательная платформа "Сферум" начала работать в тестовом формате в мессенджере Max. "Министерство образования и науки Нижегородской области, управления образования окружных администраций и Нижегородский институт развития образования начнут переводить общение по учебе из "Сферума" в национальный мессенджер Max с сентября 2025 года. Переход будет плавным и завершится к ноябрю текущего года", - говорится в сообщении. По словам министра образования и науки Нижегородской области Михаила Пучкова, сейчас проводится тестирование работы сервиса на платформе Max. "Он сохранит все функции, предназначенные для школы и учителей, а также предоставит новые возможности. Важно отметить, что для работы в Max пользователю "Сферума" не потребуется VK ID", – отметил Пучков. Министр добавил, что сам лично уже использует новый мессенджер.

https://ria.ru/20250731/vlasti-2032567870.html

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общество, нижегородская область, мессенджер max