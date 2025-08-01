https://ria.ru/20250801/sheremetevo-2032924803.html

В Шереметьево из-за грозы задерживаются более 20 рейсов

В Шереметьево из-за грозы задерживаются более 20 рейсов - РИА Новости, 01.08.2025

В Шереметьево из-за грозы задерживаются более 20 рейсов

На фоне грозового фронта в Москве в столичном аэропорту "Шереметьево", согласно расписанию, задерживается на сегодня 23 рейса на вылет после 22.00 мск, передает РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T23:03:00+03:00

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2025-08-01T23:13:00+03:00

москва

шереметьево (аэропорт)

происшествия

астрахань

казань

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. На фоне грозового фронта в Москве в столичном аэропорту "Шереметьево", согласно расписанию, задерживается на сегодня 23 рейса на вылет после 22.00 мск, передает корреспондент РИА Новости из авиагавани.В настоящее время на прилет задерживается два рейса: из Астрахани и Казани. В период с полуночи до 01.00 мск ожидается задержка вылета 9 рейсов.Мощный ливень накрыл столицу вечером в пятницу. Ранее столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильном ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду до утра субботы. В частности, сильный дождь идет на юго-востоке, юго-западе и западе города. Небо озаряют молнии и слышны раскаты грома.

https://ria.ru/20250801/pogoda-2032737561.html

москва

астрахань

казань

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москва, шереметьево (аэропорт), происшествия, астрахань, казань