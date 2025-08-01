https://ria.ru/20250801/sheremetevo-2032924803.html
В Шереметьево из-за грозы задерживаются более 20 рейсов
В Шереметьево из-за грозы задерживаются более 20 рейсов - РИА Новости, 01.08.2025
В Шереметьево из-за грозы задерживаются более 20 рейсов
На фоне грозового фронта в Москве в столичном аэропорту "Шереметьево", согласно расписанию, задерживается на сегодня 23 рейса на вылет после 22.00 мск, передает РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T23:03:00+03:00
2025-08-01T23:03:00+03:00
2025-08-01T23:13:00+03:00
москва
шереметьево (аэропорт)
происшествия
астрахань
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027587280_0:103:3272:1944_1920x0_80_0_0_efad02cfc449acd343a1191eb363ee9a.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. На фоне грозового фронта в Москве в столичном аэропорту "Шереметьево", согласно расписанию, задерживается на сегодня 23 рейса на вылет после 22.00 мск, передает корреспондент РИА Новости из авиагавани.В настоящее время на прилет задерживается два рейса: из Астрахани и Казани. В период с полуночи до 01.00 мск ожидается задержка вылета 9 рейсов.Мощный ливень накрыл столицу вечером в пятницу. Ранее столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильном ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду до утра субботы. В частности, сильный дождь идет на юго-востоке, юго-западе и западе города. Небо озаряют молнии и слышны раскаты грома.
https://ria.ru/20250801/pogoda-2032737561.html
москва
астрахань
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027587280_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_7698560312df2566495037f4790af866.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, шереметьево (аэропорт), происшествия, астрахань, казань
Москва, Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Астрахань, Казань
В Шереметьево из-за грозы задерживаются более 20 рейсов
На фоне грозового фронта в аэропорту Шереметьево задерживаются 23 рейса