Рейтинг@Mail.ru
В Северо-Курильске возобновили морское движение - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:59 01.08.2025 (обновлено: 07:08 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/severo-kurilsk-2032758248.html
В Северо-Курильске возобновили морское движение
В Северо-Курильске возобновили морское движение - РИА Новости, 01.08.2025
В Северо-Курильске возобновили морское движение
Морское сообщение в Северо-Курильске возобновлено после цунами, сообщает в пятницу пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T06:59:00+03:00
2025-08-01T07:08:00+03:00
происшествия
северо-курильск
камчатка
сахалинская область
валерий лимаренко
сергей байдаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004589378_0:16:1152:664_1920x0_80_0_0_9335dfc2a3c0f473af791a8ae5979e60.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл – РИА Новости. Морское сообщение в Северо-Курильске возобновлено после цунами, сообщает в пятницу пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. "Морское сообщение возобновлено. Уже сегодня в порту пришвартовалось грузовое судно "Виктор" для выгрузки", - цитирует пресс-служба главу регионального минтранса Максима Жоголева. По информации ведомства, в пятницу из порта Петропавловск-Камчатский на Парамушир планируется выход грузопассажирского судна "Анатолий Чернеев". В морском терминале Северо-Курильск, где волны цунами частично повредили внешние элементы причальных сооружений, продолжаются восстановительные работы. Специалисты обследовали акваторию терминала и подходного канала, затонувшие объекты и критичные изменения они не обнаружили. Угрозы для навигации нет. "Параллельно ведется восстановление швартовых устройств. Для оценки повреждений причальных сооружений выехали специалисты ФГУП "Нацрыбресурс". Ситуация находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко", - отмечается в сообщении. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске работает группа специалистов регионального правительства во главе с первым заместителем губернатора Сергеем Байдаковым.
https://ria.ru/20250731/zhitel-2032643982.html
https://ria.ru/20250731/kamchatka-2032511185.html
северо-курильск
камчатка
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004589378_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_10cf09d0457c97f67e8b37961120993f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, северо-курильск, камчатка, сахалинская область, валерий лимаренко, сергей байдаков
Происшествия, Северо-Курильск, Камчатка, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Сергей Байдаков
В Северо-Курильске возобновили морское движение

В Северо-Курильске возобновлено морское движение после цунами

CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov / Вид на портовую часть Северо-Курильска: до цунами 1952 года тут находился весь городВид на портовую часть Северо-Курильска
Вид на портовую часть Северо-Курильска - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov / Вид на портовую часть Северо-Курильска: до цунами 1952 года тут находился весь город
Вид на портовую часть Северо-Курильска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл – РИА Новости. Морское сообщение в Северо-Курильске возобновлено после цунами, сообщает в пятницу пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
"Морское сообщение возобновлено. Уже сегодня в порту пришвартовалось грузовое судно "Виктор" для выгрузки", - цитирует пресс-служба главу регионального минтранса Максима Жоголева.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Житель Северо-Курильска рассказал о находках на берегу после цунами
Вчера, 16:08
По информации ведомства, в пятницу из порта Петропавловск-Камчатский на Парамушир планируется выход грузопассажирского судна "Анатолий Чернеев".
В морском терминале Северо-Курильск, где волны цунами частично повредили внешние элементы причальных сооружений, продолжаются восстановительные работы. Специалисты обследовали акваторию терминала и подходного канала, затонувшие объекты и критичные изменения они не обнаружили. Угрозы для навигации нет.
"Параллельно ведется восстановление швартовых устройств. Для оценки повреждений причальных сооружений выехали специалисты ФГУП "Нацрыбресурс". Ситуация находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко", - отмечается в сообщении.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске работает группа специалистов регионального правительства во главе с первым заместителем губернатора Сергеем Байдаковым.
Автомобиль МЧС России во время эвакуации людей после цунами на Камчатке - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Территории на Камчатке, подтопленные после цунами, освободились от воды
Вчера, 08:37
 
ПроисшествияСеверо-КурильскКамчаткаСахалинская областьВалерий ЛимаренкоСергей Байдаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала