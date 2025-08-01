Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе начали работы по созданию филиала центра "Россия" - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/sevastopol-2032899788.html
В Севастополе начали работы по созданию филиала центра "Россия"
В Севастополе начали работы по созданию филиала центра "Россия" - РИА Новости, 01.08.2025
В Севастополе начали работы по созданию филиала центра "Россия"
Работы по созданию еще одного филиала Национального центра "Россия" стартовали в Севастополе, сообщили в пресс-службе НЦ. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T18:39:00+03:00
2025-08-01T18:39:00+03:00
общество
севастополь
россия
приморский край
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014766333_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a3b31ef3d01d9b949dad0464ceea7a4.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Работы по созданию еще одного филиала Национального центра "Россия" стартовали в Севастополе, сообщили в пресс-службе НЦ. "В Севастополе начались работы по созданию филиала Национального центра "Россия". Это знаковое событие реализуется в рамках масштабной программы, направленной на укрепление культурного единства страны при сохранении уникального наследия каждого региона", - говорится в сообщении. Как рассказали в центре, новый филиал разместится в здании кинотеатра "Россия". Особое внимание создатели севастопольского филиала уделят теме внутреннего туризма, экономического потенциала региона, его культурных традиций и героического прошлого. Создание филиалов НЦ "Россия" реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В начале сентября откроется один из пяти таких филиалов - в Приморском крае. Еще четыре до конца этого года заработают в Севастополе, Рязани, ХМАО-Югре и Красноярске.
https://ria.ru/20250706/putin--2027484976.html
севастополь
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014766333_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ade778d381590d95e80e3283c78f5240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, севастополь, россия, приморский край, владимир путин
Общество, Севастополь, Россия, Приморский край, Владимир Путин
В Севастополе начали работы по созданию филиала центра "Россия"

В Севастополе начали работу по созданию филиала Национального центра "Россия"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГород-герой Севастополь
Город-герой Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Город-герой Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Работы по созданию еще одного филиала Национального центра "Россия" стартовали в Севастополе, сообщили в пресс-службе НЦ.
Севастополе начались работы по созданию филиала Национального центра "Россия". Это знаковое событие реализуется в рамках масштабной программы, направленной на укрепление культурного единства страны при сохранении уникального наследия каждого региона", - говорится в сообщении.
Как рассказали в центре, новый филиал разместится в здании кинотеатра "Россия". Особое внимание создатели севастопольского филиала уделят теме внутреннего туризма, экономического потенциала региона, его культурных традиций и героического прошлого.
Создание филиалов НЦ "Россия" реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В начале сентября откроется один из пяти таких филиалов - в Приморском крае. Еще четыре до конца этого года заработают в Севастополе, Рязани, ХМАО-Югре и Красноярске.
Путин на выставке Народного фронта Все для Победы! - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Путин приехал в Национальный центр "Россия"
6 июля, 14:19
 
ОбществоСевастопольРоссияПриморский крайВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала