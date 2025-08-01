https://ria.ru/20250801/sevastopol-2032899788.html

В Севастополе начали работы по созданию филиала центра "Россия"

В Севастополе начали работы по созданию филиала центра "Россия" - РИА Новости, 01.08.2025

В Севастополе начали работы по созданию филиала центра "Россия"

Работы по созданию еще одного филиала Национального центра "Россия" стартовали в Севастополе, сообщили в пресс-службе НЦ. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T18:39:00+03:00

2025-08-01T18:39:00+03:00

2025-08-01T18:39:00+03:00

общество

севастополь

россия

приморский край

владимир путин

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Работы по созданию еще одного филиала Национального центра "Россия" стартовали в Севастополе, сообщили в пресс-службе НЦ. "В Севастополе начались работы по созданию филиала Национального центра "Россия". Это знаковое событие реализуется в рамках масштабной программы, направленной на укрепление культурного единства страны при сохранении уникального наследия каждого региона", - говорится в сообщении. Как рассказали в центре, новый филиал разместится в здании кинотеатра "Россия". Особое внимание создатели севастопольского филиала уделят теме внутреннего туризма, экономического потенциала региона, его культурных традиций и героического прошлого. Создание филиалов НЦ "Россия" реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В начале сентября откроется один из пяти таких филиалов - в Приморском крае. Еще четыре до конца этого года заработают в Севастополе, Рязани, ХМАО-Югре и Красноярске.

https://ria.ru/20250706/putin--2027484976.html

севастополь

россия

приморский край

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общество, севастополь, россия, приморский край, владимир путин