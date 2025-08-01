https://ria.ru/20250801/set-2032817090.html

Аптечная сеть "Столички" восстановила работу после хакерской атаки

Аптечная сеть "Столички" восстановила работу после хакерской атаки - РИА Новости, 01.08.2025

Аптечная сеть "Столички" восстановила работу после хакерской атаки

Аптечная сеть "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") после хакерской атаки восстановила работу 1 тысячи офлайновых точек продаж, также работает сервис... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T13:33:00+03:00

2025-08-01T13:33:00+03:00

2025-08-01T13:33:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032135045_0:264:3172:2048_1920x0_80_0_0_153fda93caf3dac73556b4e3b01596a0.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Аптечная сеть "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") после хакерской атаки восстановила работу 1 тысячи офлайновых точек продаж, также работает сервис бронирования на сайте и в мобильном приложении, сообщили РИА Новости в компании. "По состоянию на 1 августа для покупателей открыты 1 тысяча аптек "Столички". Работают сервисы бронирования на сайте и в мобильном приложении", - сообщила компания, добавив, что всего сеть насчитывает более 1,5 тысячи магазинов. Там уточнили, что утечки личных данных клиентов не зафиксировано, а полное восстановление будет завершено в ближайшее время. Ранее, во вторник, сеть "Столички" подверглась хакерской атаке, заявляли агентству в пресс-службе компании. Позже Роскомнадзор сообщил агентству, что зафиксировал сбой в работе сети аптек "Столички", "Неофарм" и клиники "Семейный доктор" (входит в "Медицину Альфастрахования"), признаков DDoS-атак нет, причины произошедшего выясняются.

https://ria.ru/20250729/avia-2032200826.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)