https://ria.ru/20250801/sandu-2032871678.html

В Совфеде сравнили Санду с Зеленским

В Совфеде сравнили Санду с Зеленским - РИА Новости, 01.08.2025

В Совфеде сравнили Санду с Зеленским

Президент Молдавии Майя Санду перед парламентскими выборами в стране преследует оппозиционных политиков, закрывает оппозиционные каналы и насаждает русофобию,... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:31:00+03:00

2025-08-01T16:31:00+03:00

2025-08-01T16:31:00+03:00

в мире

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владимир зеленский

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евросоюз

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду перед парламентскими выборами в стране преследует оппозиционных политиков, закрывает оппозиционные каналы и насаждает русофобию, повторяя опыт Владимира Зеленского, поскольку шансы на успех в честной борьбе у ее партии невелики, считает сенатор Владимир Джабаров. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Санду во многом копирует Зеленского: тоже преследует оппозиционных политиков, закрывает оппозиционные каналы, насаждает русофобию. До полного сходства не хватает, пожалуй, военной авантюры. И Служба внешней разведки России уже сообщала, что у режима в Кишиневе был план провокации против Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) с захватом ГРЭС", - написал политик в своем Telegram-канале. По мнению Джабарова, с учетом ухудшения экономической ситуации в Молдавии у сторонников Санду "в обычной конкурентной борьбе, конечно, немного шансов успешно пройти предстоящие осенние парламентские выборы", и последние протестные выступления - тому подтверждение. Экономика республики катится в пропасть, люди сильно недовольны, добавил он. "Но зная, что евробюрократы в любом случае будут на ее стороне, этой осенью Санду, видимо, расширит список последних достижений "европейской демократии"... В этом плане евроинтеграция Молдавии идет, что называется, по плану. Ведь среди удивительных примеров политической борьбы в Европе - не только запрет баллотироваться для (лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин - ред.) Ле Пен во Франции и аннулирование результатов первого тура в Румынии", - отметил сенатор. Так, на прошлых президентских выборах в Молдавии Санду одержала победу лишь благодаря неподконтрольному голосованию на участках в странах Запада и ограничениям для молдаван в России, написал законодатель. "Брюссель всё одобрит, поэтому Санду "по-европейски" обвиняет Россию во вмешательстве в выборный процесс. Одновременно глава ЦИК республики Анжелика Караман прямо говорит, что основная цель Кишинёва – вступление в Евросоюз и, следовательно, ЕС как раз имеет право вмешиваться в выборы. Ещё сторонники действующего президента Молдавии бездоказательно обвиняют Москву в подготовке "подкупа избирателей", - подчеркнул Джабаров. По его словам, выглядит это особо нелепо на фоне того, что сама Санду регулярно получает денежные вознаграждения из-за рубежа. Так, 20 июня фонд Ханнса Зайделя (признан нежелательной организацией в России) присвоил президенту Молдавии премию Франца Йозефа Штрауса "в знак признания постоянных усилий в защиту демократии в Республике Молдова", которая сопровождается денежным вознаграждением 10 тысяч евро. "Настораживают во всём этом последние заявления президента Молдавии, которые касаются угрозы водной блокады Приднестровью и вывода из ПМР российского контингента. Складывается впечатление, что ради власти Санду готова пойти по пути Зеленского. Готова, но сомневается. Не уверена в себе, потому что большинство молдаван не согласны в целом с ее политикой, и уж тем более не желают становиться расходным материалом в войне Запада против России", - заключил парламентарий. Ранее Санду в интервью изданию Newsmaker заявила, что от российской армии в Приднестровской Молдавской Республике возможно "избавиться мирным путем". Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250731/rossiya-2032648317.html

https://ria.ru/20250730/slutskiy-2032390061.html

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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, владимир зеленский, владимир джабаров, евросоюз