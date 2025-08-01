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Самарская чиновница провалилась в дыру около трибуны в местной думе - РИА Новости, 01.08.2025
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16:45 01.08.2025 (обновлено: 17:05 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/samara-2032876183.html
Самарская чиновница провалилась в дыру около трибуны в местной думе
Самарская чиновница провалилась в дыру около трибуны в местной думе - РИА Новости, 01.08.2025
Самарская чиновница провалилась в дыру около трибуны в местной думе
Чиновница из администрации Новокуйбышевска в Самарской области провалилась в дыру около трибуны в гордуме перед заседанием, она получила ушиб ноги, сообщил РИА... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:45:00+03:00
2025-08-01T17:05:00+03:00
происшествия
новокуйбышевск
самарская область
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САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Чиновница из администрации Новокуйбышевска в Самарской области провалилась в дыру около трибуны в гордуме перед заседанием, она получила ушиб ноги, сообщил РИА Новости депутат Самарской губернской думы Михаил Абдалкин.Депутат написал во "ВКонтакте", что инцидент произошел перед заседанием думы Новокуйбышевска. По словам Абдалкина, один из чиновников местной администрации провалился одной ногой в дыру глубиной около двух метров около трибуны для приглашенных спикеров. Изначально это было отверстие для проводов от микрофонов, которое было прикрыто дощечкой, уточнил депутат."Она (чиновница - ред.) не полностью провалилась, наполовину. Ушиб ноги был, кровь на коленке просочилась через одежду, у нее брюки были. Не ушла (с заседания, - ред.), там рассматривался вопрос об изменении бюджета городского округа Новокуйбышевска", - рассказал РИА Новости депутат Абдалкин.Он добавил, что руководитель аппарата гордумы в курсе ситуации и сказал, что дыру заделают. По словам Абдалкина, здание гордумы старое и нуждается в ремонте.В думе Новокуйбышевска на момент публикации не прокомментировали РИА Новости данный инцидент.
https://ria.ru/20250421/draka-2012622685.html
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происшествия, новокуйбышевск, самарская область
Происшествия, Новокуйбышевск, Самарская область
Самарская чиновница провалилась в дыру около трибуны в местной думе

В Самаре чиновница провалилась в дыру около трибуны перед заседанием гордумы

© Фото : Михаил Абдалкин/ВКонтактеЧиновница из администрации Новокуйбышевска в Самарской области провалилась в дыру около трибуны в гордуме перед заседанием
Чиновница из администрации Новокуйбышевска в Самарской области провалилась в дыру около трибуны в гордуме перед заседанием - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : Михаил Абдалкин/ВКонтакте
Чиновница из администрации Новокуйбышевска в Самарской области провалилась в дыру около трибуны в гордуме перед заседанием
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САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Чиновница из администрации Новокуйбышевска в Самарской области провалилась в дыру около трибуны в гордуме перед заседанием, она получила ушиб ноги, сообщил РИА Новости депутат Самарской губернской думы Михаил Абдалкин.
Депутат написал во "ВКонтакте", что инцидент произошел перед заседанием думы Новокуйбышевска. По словам Абдалкина, один из чиновников местной администрации провалился одной ногой в дыру глубиной около двух метров около трибуны для приглашенных спикеров. Изначально это было отверстие для проводов от микрофонов, которое было прикрыто дощечкой, уточнил депутат.
"Она (чиновница - ред.) не полностью провалилась, наполовину. Ушиб ноги был, кровь на коленке просочилась через одежду, у нее брюки были. Не ушла (с заседания, - ред.), там рассматривался вопрос об изменении бюджета городского округа Новокуйбышевска", - рассказал РИА Новости депутат Абдалкин.
Он добавил, что руководитель аппарата гордумы в курсе ситуации и сказал, что дыру заделают. По словам Абдалкина, здание гордумы старое и нуждается в ремонте.
В думе Новокуйбышевска на момент публикации не прокомментировали РИА Новости данный инцидент.
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ПроисшествияНовокуйбышевскСамарская область
 
 
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