https://ria.ru/20250801/sakhalin-2032908768.html

Рыбакам на Сахалине не стоит бояться акул, считает эксперт

Рыбакам на Сахалине не стоит бояться акул, считает эксперт - РИА Новости, 01.08.2025

Рыбакам на Сахалине не стоит бояться акул, считает эксперт

Рыбаки на Сахалине могут не переживать за сохранность уже выловленной рыбы, потому что акула никогда не запрыгивает в лодку, чтобы отобрать улов, даже если... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T19:24:00+03:00

2025-08-01T19:24:00+03:00

2025-08-01T19:24:00+03:00

сахалин

рыбалка

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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Рыбаки на Сахалине могут не переживать за сохранность уже выловленной рыбы, потому что акула никогда не запрыгивает в лодку, чтобы отобрать улов, даже если хищница преследовала рыбу, сообщил РИА Новости независимый эколог Дмитрий Лисицын, комментируя видео, где акула гналась за тунцом, пойманным рыбаками на Сахалине. Ранее в соцсетях распространилось видео: рыбаки поймали тунца, за которым погналась акула. Когда улов вытащили из воды, тунец оказался серьёзно обглоданным. На других кадрах был виден характерный акулий плавник над водой: хищница шла в сторону лодки. В соцсетях утверждалось, что якобы белая акула пришла на Сахалин за тунцом из-за потепления, вода прогрелась до плюс 25, и хищница гоняется за рыбаками и отбирает их добычу. "Акулы никогда не запрыгивают в лодку и не отбирают там улов рыбаков. Такое поведение абсолютно нетипично для любой акулы. Эта морская хищница может представлять опасность для человека только в воде... Рыбаки могут не переживать за сохранность уже выловленной рыбы... А из всех морских хищников повредить судно или лодку может, например, морж. Недавно случай был, когда он напал на надувную лодку, пробив ее бивнями", - сказал Лисицын. По его словам, также нельзя точно подтвердить, что на видео именно белая акула. "На Сахалине в 2007 году в заливе Анива рыбаки поймали в лососевый невод белую акулу. Ее длина была 4,7 метра, вес - около тонны. На кадрах акула гораздо меньших размеров, а тунца так обглодать могла и сельдевая (лососёвая) акула, для человека она не опасна", - рассказал собеседник агентства. По мнению эксперта, не совсем верно и утверждение о том, что тунец пришел сейчас к Сахалину из-за прогрева воды до 25 градусов, а за ним пришла и акула. "На самом деле, тунца активно ловят у берегов юго-западного Сахалина уже лет десять, но его появление именно сейчас не связано непосредственно с нынешним прогревом воды. Также, как и появление акулы. Хотя температуру воды плюс 25 градусов можно назвать аномальной, приход тунца к берегам Сахалина - это следствие глобального потепления климата, глобального потепления океана. И это не связано с нынешним разовым прогревом воды", - уточнил он.

https://ria.ru/20250714/tunets-2028929661.html

https://ria.ru/20250519/losos-2017754366.html

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сахалин, рыбалка