https://ria.ru/20250801/rzhd-2032768228.html

РЖД сменили замгендиректора по грузовым перевозкам

РЖД сменили замгендиректора по грузовым перевозкам - РИА Новости, 01.08.2025

РЖД сменили замгендиректора по грузовым перевозкам

РЖД сменили замгендиректора по грузовым перевозкам, вместо Дмитрия Мурева пост заняла возглавлявшая Институт экономики и развития транспорта (ИЭРТ, "дочка" РЖД) РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T09:23:00+03:00

2025-08-01T09:23:00+03:00

2025-08-01T09:58:00+03:00

ржд

федеральная грузовая компания

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. РЖД сменили замгендиректора по грузовым перевозкам, вместо Дмитрия Мурева пост заняла возглавлявшая Институт экономики и развития транспорта (ИЭРТ, "дочка" РЖД) Ирина Магнушевская, сообщила железнодорожная компания."Ирина Магнушевская назначена заместителем генерального директора РЖД - начальником Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО). Соответствующее решение одобрил Совет директоров компании... С 2022 года возглавляла Институт экономики и развития транспорта (ИЭРТ)", - говорится в сообщении РЖД в пятницу.Уточняется, что в ее обязанности будут входить вопросы коммерческой деятельности компании в области грузовых перевозок.Магнушевская родилась в Красноярске, имеет три высших образования. Работает на железнодорожном транспорте более 25 лет. Была первым заместителем начальника Красноярской железной дороги по экономике и финансам, затем заместителем начальника департамента экономики РЖД.Ранее занимавший должность замглавы РЖД по грузовым перевозкам – начальника ЦФТО Мурев назначен гендиректором "Федеральной грузовой компании" (ФГК, "дочка" РЖД).Мурев был назначен на пост в РЖД в сентябре 2024 года. До этого он был гендиректором "РЖД Логистики" ("дочка" РЖД).

https://ria.ru/20250730/rzhd-2032390436.html

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ржд, федеральная грузовая компания