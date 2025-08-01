https://ria.ru/20250801/rzhd-2032735844.html

РЖД запускают "Ласточки" между Уфой и Челябинском

РЖД запускают "Ласточки" между Уфой и Челябинском - РИА Новости, 01.08.2025

РЖД запускают "Ласточки" между Уфой и Челябинском

РЖД в пятницу запускают поезда "Ласточка" между столицами Башкирии и Южного Урала - Уфой и Челябинском, сообщила компания. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T00:12:00+03:00

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2025-08-01T00:12:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. РЖД в пятницу запускают поезда "Ласточка" между столицами Башкирии и Южного Урала - Уфой и Челябинском, сообщила компания. Первый рейс "Ласточки" отправится 1 августа со станции Дёма в Уфе в 13:25 и прибудет в Челябинск этим же днём в 23:05. Поезд в обратном направлении стартует 2 августа в 06:04 и прибудет на станцию Дёма в 15:36. Время местное. Далее поезда на этом маршруте будут ходить из Уфы с пятницы по воскресенье, а из Челябинска - с субботы по понедельник. Билеты продаются в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", в кассах и терминалах самообслуживания. Компания указывала, что действуют все виды региональных и федеральных льгот.

https://ria.ru/20250227/elektropoezd--2001932912.html

https://ria.ru/20240828/rzhd-1968954622.html

уфа

челябинск

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

уфа, челябинск, ржд, россия, общество