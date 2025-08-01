Рейтинг@Mail.ru
РЖД запускают "Ласточки" между Уфой и Челябинском - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:12 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/rzhd-2032735844.html
РЖД запускают "Ласточки" между Уфой и Челябинском
РЖД запускают "Ласточки" между Уфой и Челябинском - РИА Новости, 01.08.2025
РЖД запускают "Ласточки" между Уфой и Челябинском
РЖД в пятницу запускают поезда "Ласточка" между столицами Башкирии и Южного Урала - Уфой и Челябинском, сообщила компания. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T00:12:00+03:00
2025-08-01T00:12:00+03:00
уфа
челябинск
ржд
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904751908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6e19cfa4b0b71f1a3496f44dc363391.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. РЖД в пятницу запускают поезда "Ласточка" между столицами Башкирии и Южного Урала - Уфой и Челябинском, сообщила компания. Первый рейс "Ласточки" отправится 1 августа со станции Дёма в Уфе в 13:25 и прибудет в Челябинск этим же днём в 23:05. Поезд в обратном направлении стартует 2 августа в 06:04 и прибудет на станцию Дёма в 15:36. Время местное. Далее поезда на этом маршруте будут ходить из Уфы с пятницы по воскресенье, а из Челябинска - с субботы по понедельник. Билеты продаются в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", в кассах и терминалах самообслуживания. Компания указывала, что действуют все виды региональных и федеральных льгот.
https://ria.ru/20250227/elektropoezd--2001932912.html
https://ria.ru/20240828/rzhd-1968954622.html
уфа
челябинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904751908_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_664b34d8f798e8bd85d61613634969c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уфа, челябинск, ржд, россия, общество
Уфа, Челябинск, РЖД, Россия, Общество
РЖД запускают "Ласточки" между Уфой и Челябинском

РЖД с 1 августа запускают поезда "Ласточка" между Уфой и Челябинском

© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкСкоростной поезд "Ласточка"
Скоростной поезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в медиабанк
Скоростной поезд "Ласточка". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. РЖД в пятницу запускают поезда "Ласточка" между столицами Башкирии и Южного Урала - Уфой и Челябинском, сообщила компания.
Первый рейс "Ласточки" отправится 1 августа со станции Дёма в Уфе в 13:25 и прибудет в Челябинск этим же днём в 23:05. Поезд в обратном направлении стартует 2 августа в 06:04 и прибудет на станцию Дёма в 15:36. Время местное.
Первый пробный рейс Ласточки в Сухум - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Электропоезд "Ласточка" совершил первый пробный рейс в Сухум
27 февраля, 13:38
Далее поезда на этом маршруте будут ходить из Уфы с пятницы по воскресенье, а из Челябинска - с субботы по понедельник.
Билеты продаются в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", в кассах и терминалах самообслуживания. Компания указывала, что действуют все виды региональных и федеральных льгот.
Первый в России беспилотный поезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В России впервые запустили беспилотный поезд
28 августа 2024, 13:07
 
УфаЧелябинскРЖДРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала