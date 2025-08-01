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РЖД запускают "Ласточки" между Уфой и Челябинском
РЖД запускают "Ласточки" между Уфой и Челябинском - РИА Новости, 01.08.2025
РЖД запускают "Ласточки" между Уфой и Челябинском
РЖД в пятницу запускают поезда "Ласточка" между столицами Башкирии и Южного Урала - Уфой и Челябинском, сообщила компания. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T00:12:00+03:00
2025-08-01T00:12:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. РЖД в пятницу запускают поезда "Ласточка" между столицами Башкирии и Южного Урала - Уфой и Челябинском, сообщила компания. Первый рейс "Ласточки" отправится 1 августа со станции Дёма в Уфе в 13:25 и прибудет в Челябинск этим же днём в 23:05. Поезд в обратном направлении стартует 2 августа в 06:04 и прибудет на станцию Дёма в 15:36. Время местное. Далее поезда на этом маршруте будут ходить из Уфы с пятницы по воскресенье, а из Челябинска - с субботы по понедельник. Билеты продаются в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", в кассах и терминалах самообслуживания. Компания указывала, что действуют все виды региональных и федеральных льгот.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, челябинск, ржд, россия, общество
Уфа, Челябинск, РЖД, Россия, Общество
РЖД запускают "Ласточки" между Уфой и Челябинском
РЖД с 1 августа запускают поезда "Ласточка" между Уфой и Челябинском