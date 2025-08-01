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В Сумской области уничтожили штурмовую роту "Айдара"* - РИА Новости, 01.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 01.08.2025 (обновлено: 16:02 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/rota-2032774174.html
В Сумской области уничтожили штурмовую роту "Айдара"*
В Сумской области уничтожили штурмовую роту "Айдара"* - РИА Новости, 01.08.2025
В Сумской области уничтожили штурмовую роту "Айдара"*
В Сумской области российские бойцы уничтожили штурмовую роту украинского батальона "Айдар"*, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:57:00+03:00
2025-08-01T16:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Сумской области российские бойцы уничтожили штурмовую роту украинского батальона "Айдар"*, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. "Родственники украинских неонацистов 24-го ОШБ "Айдар" в социальных сетях опубликовали фотографию первой штурмовой роты подразделения, которая в полном составе в июле была уничтожена бойцами группировки войск "Север" в районе Бессаловки", — сказал он.По данным Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Север" улучшила тактическое положение в Сумской области и нанесла поражение двум бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах Алексеевки, Андреевки, Кондратовки и Пролетарского. Украинские войска потеряли в зоне ответственности "Севера" более 160 солдат, боевую бронемашину, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия. Создание буферной зоныВ начале марта армия перешла в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.Глава государства 22 мая сообщил, что российские военные сейчас решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.* Организация признана террористической и запрещена в России.
https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Сумской области уничтожили штурмовую роту "Айдара"*

Войска "Севера" уничтожили штурмовую роту "Айдара" у Бессаловки под Сумами

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Сумской области российские бойцы уничтожили штурмовую роту украинского батальона "Айдар"*, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
"Родственники украинских неонацистов 24-го ОШБ "Айдар" в социальных сетях опубликовали фотографию первой штурмовой роты подразделения, которая в полном составе в июле была уничтожена бойцами группировки войск "Север" в районе Бессаловки", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Тикайте швыдче: украинский контрнаступ принес неожиданную победу
Вчера, 08:00
По данным Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Север" улучшила тактическое положение в Сумской области и нанесла поражение двум бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах Алексеевки, Андреевки, Кондратовки и Пролетарского. Украинские войска потеряли в зоне ответственности "Севера" более 160 солдат, боевую бронемашину, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.

Создание буферной зоны

В начале марта армия перешла в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.
Глава государства 22 мая сообщил, что российские военные сейчас решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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