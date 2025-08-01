В Сумской области уничтожили штурмовую роту "Айдара"*
Войска "Севера" уничтожили штурмовую роту "Айдара" у Бессаловки под Сумами
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Сумской области российские бойцы уничтожили штурмовую роту украинского батальона "Айдар"*, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
"Родственники украинских неонацистов 24-го ОШБ "Айдар" в социальных сетях опубликовали фотографию первой штурмовой роты подразделения, которая в полном составе в июле была уничтожена бойцами группировки войск "Север" в районе Бессаловки", — сказал он.
По данным Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Север" улучшила тактическое положение в Сумской области и нанесла поражение двум бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах Алексеевки, Андреевки, Кондратовки и Пролетарского. Украинские войска потеряли в зоне ответственности "Севера" более 160 солдат, боевую бронемашину, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.
Создание буферной зоны
В начале марта армия перешла в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.
Глава государства 22 мая сообщил, что российские военные сейчас решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
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