https://ria.ru/20250801/rota-2032774174.html

В Сумской области уничтожили штурмовую роту "Айдара"*

В Сумской области уничтожили штурмовую роту "Айдара"* - РИА Новости, 01.08.2025

В Сумской области уничтожили штурмовую роту "Айдара"*

В Сумской области российские бойцы уничтожили штурмовую роту украинского батальона "Айдар"*, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T09:57:00+03:00

2025-08-01T09:57:00+03:00

2025-08-01T16:02:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Сумской области российские бойцы уничтожили штурмовую роту украинского батальона "Айдар"*, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. "Родственники украинских неонацистов 24-го ОШБ "Айдар" в социальных сетях опубликовали фотографию первой штурмовой роты подразделения, которая в полном составе в июле была уничтожена бойцами группировки войск "Север" в районе Бессаловки", — сказал он.По данным Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Север" улучшила тактическое положение в Сумской области и нанесла поражение двум бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах Алексеевки, Андреевки, Кондратовки и Пролетарского. Украинские войска потеряли в зоне ответственности "Севера" более 160 солдат, боевую бронемашину, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия. Создание буферной зоныВ начале марта армия перешла в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.Глава государства 22 мая сообщил, что российские военные сейчас решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.* Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф