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Россия стала владельцем 67,25 процентов акций "Южуралзолота" - РИА Новости, 01.08.2025
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18:00 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/rossiya-2032892547.html
Россия стала владельцем 67,25 процентов акций "Южуралзолота"
Россия стала владельцем 67,25 процентов акций "Южуралзолота" - РИА Новости, 01.08.2025
Россия стала владельцем 67,25 процентов акций "Южуралзолота"
Около 67,25% акций "Южуралзолота" (ЮГК) перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля, следует из отчетности компании. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T18:00:00+03:00
2025-08-01T18:00:00+03:00
экономика
россия
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
югк
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Около 67,25% акций "Южуралзолота" (ЮГК) перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля, следует из отчетности компании. "К существенным событиям после отчетной даты... компания относит факт смены основного акционера на основании решения Советского районного суда г. Челябинска от 11 июля 2025 года. С 15 июля 2025 года 67,2489% акций принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - говорится в документах ЮГК. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящего в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении. Учредителем ООО "Управляющая компания ЮГК" (УК ЮГК) с 15 июля стала Российская Федерация. Позже исполняющим полномочия президента УК ЮГК была назначена Лариса Ивлева вместо Струкова, который отстранен от должности по решению Советского районного суда Челябинска. "Южуралзолото" - четвертая компания по добыче золота в России и вторая по ресурсам (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух хабах - Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Руда перерабатывается на собственных предприятиях.
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экономика, россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), югк
Экономика, Россия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), ЮГК
Россия стала владельцем 67,25 процентов акций "Южуралзолота"

Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность России

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗолотоперерабатывающее предприятие ЮГК
Золотоперерабатывающее предприятие ЮГК - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Золотоперерабатывающее предприятие ЮГК. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Около 67,25% акций "Южуралзолота" (ЮГК) перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля, следует из отчетности компании.
"К существенным событиям после отчетной даты... компания относит факт смены основного акционера на основании решения Советского районного суда г. Челябинска от 11 июля 2025 года. С 15 июля 2025 года 67,2489% акций принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - говорится в документах ЮГК.
Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящего в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
Учредителем ООО "Управляющая компания ЮГК" (УК ЮГК) с 15 июля стала Российская Федерация. Позже исполняющим полномочия президента УК ЮГК была назначена Лариса Ивлева вместо Струкова, который отстранен от должности по решению Советского районного суда Челябинска.
"Южуралзолото" - четвертая компания по добыче золота в России и вторая по ресурсам (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух хабах - УральскомЧелябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Руда перерабатывается на собственных предприятиях.
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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ЭкономикаРоссияФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)ЮГК
 
 
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