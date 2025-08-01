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"Им не выжить": в США раскрыли, что будет с Россией из-за угроз Трампа
"Им не выжить": в США раскрыли, что будет с Россией из-за угроз Трампа - РИА Новости, 01.08.2025
"Им не выжить": в США раскрыли, что будет с Россией из-за угроз Трампа
Угрозы президента США Дональда Трампа ничего не изменят в России, а ее союзники четко осознают, что им не выжить без взаимной поддержки, заявил бывший... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T04:27:00+03:00
2025-08-01T04:27:00+03:00
2025-08-01T05:05:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа ничего не изменят в России, а ее союзники четко осознают, что им не выжить без взаимной поддержки, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер на YouTube."Угрозы Трампа никак не повлияют на Россию. Не знаю, кто сейчас советник у него, но угрозы в сторону Москвы хорошим не кончатся, особенно когда она уверенно побеждает <…> Мира хотят все, в том числе и Россия, но они не собираются сдавать достигнутые результаты и инициативу", — сказал он.Подполковник также отметил, что попытки продавить позицию Москвы и вынудить ее заключить невыгодный мир ни к чему не приведут. По его словам, союзники России понимают, что могут вполне оказаться следующей жертвой Белого дома."Никакие санкции или пошлины в отношении стран БРИКС не сработают. У Индии есть альтернативные рынки, Китай уже насмотрелся на угрозы Фон дер Ляйен из Европы. Это две крупнейшие страны, они нуждаются в больших запасах газа и нефти. Без них им не выжить, а у России всего в избытке", — заключил Шаффер.Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
https://ria.ru/20250801/ssha-2032741208.html
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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп
"Им не выжить": в США раскрыли, что будет с Россией из-за угроз Трампа
Экс-разведчик Шаффер: ультиматум Трампа ничего не изменит в позиции России