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Средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 16,44 процента - РИА Новости, 01.08.2025
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18:19 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/rossija-2032896459.html
Средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 16,44 процента
Средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 16,44 процента - РИА Новости, 01.08.2025
Средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 16,44 процента
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июля снизилась... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T18:19:00+03:00
2025-08-01T18:19:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
газпромбанк
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июля снизилась на 0,78 процентного пункта - до 16,44% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, газпромбанк
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, Газпромбанк
Средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 16,44 процента

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков снизилась до 16,44%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июля снизилась на 0,78 процентного пункта - до 16,44% годовых, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Российские банки снижают ставки по накопительным счетам
Вчера, 15:47
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк РоссииГазпромбанк
 
 
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