https://ria.ru/20250801/rossija-2032896459.html

Средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 16,44 процента

Средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 16,44 процента - РИА Новости, 01.08.2025

Средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 16,44 процента

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июля снизилась... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T18:19:00+03:00

2025-08-01T18:19:00+03:00

2025-08-01T18:19:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

газпромбанк

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июля снизилась на 0,78 процентного пункта - до 16,44% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.

https://ria.ru/20250801/banki-2032859491.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, газпромбанк