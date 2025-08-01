Россия и Белоруссия не отступают от планов по "Орешнику", заявил Лукашенко
Лукашенко: РФ и Белоруссия не отступают от сроков по размещению "Орешника"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Россия и Белоруссия не отступают от планов закончить работы для размещения ракетного комплекса "Орешник" в республике в текущем году, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Военные, хоть они люди конкретные, везде торопятся, хотели этот "Орешник", имеется в виду белорусская позиция, разместить где-то в будущем году. Владимир Владимирович правильно сказал - в этом году мы в основном должны закончить эти процессы строительства, создания и так далее. Мы от этого не отступаем", - сказал он журналистам на острове Валаам, где проводит встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
В декабре 2024 года Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник", испытание которой было проведено в ноябре того же года в боевых условиях. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.
Позже госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович говорил, что работа по реализации решения о размещении в республике российского комплекса "Орешник" продвигается и перейдет в практическую плоскость к концу года. По его словам, решается техническая составляющая, места размещения определены. Первого июля Лукашенко заявлял, что к концу текущего года российский комплекс "Орешник" будет размещен на территории республики.
Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.