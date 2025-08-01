https://ria.ru/20250801/rossija-2032744480.html

В России изменился список запрещенных наркотических и психотропных веществ

В России изменился список запрещенных наркотических и психотропных веществ - РИА Новости, 01.08.2025

В России изменился список запрещенных наркотических и психотропных веществ

Некоторые "дизайнерские" химические соединения внесли в список запрещенных в России наркотических и психотропных веществ, следует из документа правительства, с... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T02:56:00+03:00

2025-08-01T02:56:00+03:00

2025-08-01T02:56:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Некоторые "дизайнерские" химические соединения внесли в список запрещенных в России наркотических и психотропных веществ, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в РФ запрещен, пополнили некоторые синтетические и природные каннабиноиды и опиоиды. В этот перечень были включены гексагидроканнабинол (ННС) и его гидрогенизированная форма - гексагидроканнабифорол (ННСР), а также синтетический опиоид менитазен. Кроме того, в список внесли норизотонитазен, флуонитазен и ряд других веществ. В этом перечне теперь несколько так называемых "дизайнерских" наркотиков: A-PONASA, CUMYL-INACA, CUMYL-CHSINACA и ряд других. Кроме того, изменения коснулись и веществ, которые уже есть в списке запрещенных. Так, для мефедрона были снижены значения, с которых размер наркотика по статьям Уголовного кодекса считается крупным и особо крупным: с 2,5 до 1 грамма и с 500 до 200 граммов соответственно. Был дополнен и список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с российским законодательством и международными договорами РФ. В него попали в том числе клотизолам и циклотизолам. Ранее МВД России предложило расширить перечень наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России. Как пояснили в ведомстве, мониторинг распространения новых психоактивных веществ, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, указывает на их продолжающееся выявление как в России, так и за рубежом, при этом зачастую они имеют неопределенный правовой статус и позиционируются наркоторговцами как безопасные и легальные заменители запрещенных наркотиков. Значительное количество таких НПВ относится к "дизайнерским" соединениям, которые имеют высокий потенциал для злоупотребления наркозависимыми. Кроме того, отмечается появление на рынке продукции европейских стран жидкостей для "вейпов", пищевых продуктов (жевательные резинки, мармелад и другие), содержащих в своем составе каннабиноиды, которые также могут встречаться в конопле, по своему эффекту и воздействию они сопоставимы с находящимся под контролем тетрагидроканнабинолом.

https://ria.ru/20240520/tapentadol-1947307428.html

https://ria.ru/20240209/veschestva-1926490776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, здоровье - общество