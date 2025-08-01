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Рогов: ВСУ нанесли артиллерийский удар по береговой линии Энергодара - РИА Новости, 01.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:28 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/rogov-2032871120.html
Рогов: ВСУ нанесли артиллерийский удар по береговой линии Энергодара
Рогов: ВСУ нанесли артиллерийский удар по береговой линии Энергодара - РИА Новости, 01.08.2025
Рогов: ВСУ нанесли артиллерийский удар по береговой линии Энергодара
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:28:00+03:00
2025-08-01T16:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
россия
днепр (река)
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Сегодня боевики ВСУ нанесли из ствольной артиллерии удар по береговой линии Энергодара", - сказал Рогов. По его словам, в городе было слышно не менее двух взрывов, более подробная информация уточняется. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250801/ukraina-2032870326.html
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энергодар, россия, днепр (река), владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Россия, Днепр (река), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Рогов: ВСУ нанесли артиллерийский удар по береговой линии Энергодара

ВСУ нанесли артиллерийский удар по береговой линии города-спутника Энергодара

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Сегодня боевики ВСУ нанесли из ствольной артиллерии удар по береговой линии Энергодара", - сказал Рогов.
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По его словам, в городе было слышно не менее двух взрывов, более подробная информация уточняется.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарРоссияДнепр (река)Владимир РоговВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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