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Путин оценил результаты переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 01.08.2025
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14:22 01.08.2025 (обновлено: 15:06 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/rezultaty-2032830564.html
Путин оценил результаты переговоров с Украиной в Стамбуле
Путин оценил результаты переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 01.08.2025
Путин оценил результаты переговоров с Украиной в Стамбуле
Президент России Владимир Путин заявил, что положительно оценивает результаты переговоров России и Украины и обмен пленными. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:22:00+03:00
2025-08-01T15:06:00+03:00
украина
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в мире
стамбул
владимир путин
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что положительно оценивает результаты переговоров России и Украины и обмен пленными."Я оцениваю в целом положительно (переговоры с Украиной в Стамбуле - ред.). Как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на родину? Это положительно. Мы из гуманитарных соображений, как вы знаете, передали тысячи тел погибших украинских солдат, получили в ответ несколько десятков наших парней, которые сложили голову за родину. И разве это не положительно? Конечно, это положительный момент", - сказал Путин журналистам.Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030847635.html
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РИА Новости
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"Оцениваю в целом положительно" – Путин о последнем раунде переговоров с Украиной
"Оцениваю в целом положительно" Заявление Путина с оценкой прошедших раундов переговоров с Украиной в Стамбуле.
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украина, россия, в мире, стамбул, владимир путин, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Украина, Россия, В мире, Стамбул, Владимир Путин, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Путин оценил результаты переговоров с Украиной в Стамбуле

Путин положительно оценил результаты переговоров с Украиной в Стамбуле

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что положительно оценивает результаты переговоров России и Украины и обмен пленными.
"Я оцениваю в целом положительно (переговоры с Украиной в Стамбуле - ред.). Как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на родину? Это положительно. Мы из гуманитарных соображений, как вы знаете, передали тысячи тел погибших украинских солдат, получили в ответ несколько десятков наших парней, которые сложили голову за родину. И разве это не положительно? Конечно, это положительный момент", - сказал Путин журналистам.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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ОнлайнПереговоры России и Украины в Стамбуле. Главное
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