https://ria.ru/20250801/rezhim-2032830237.html

Путин назвал политический режим на Украине незаконным

Путин назвал политический режим на Украине незаконным - РИА Новости, 01.08.2025

Путин назвал политический режим на Украине незаконным

Политический режим в России основан на Конституции РФ, он законен, чего не скажешь об Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:21:00+03:00

2025-08-01T14:21:00+03:00

2025-08-01T14:32:00+03:00

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Политический режим в России основан на Конституции РФ, он законен, чего не скажешь об Украине, заявил президент РФ Владимир Путин."Наш политический режим основан на Конституции Российской Федерации и сформирован на власть строго в соответствии с основным законом государства, чего не скажешь об Украине", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250720/tramp-2030217829.html

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россия, украина, в мире, валаам, владимир путин