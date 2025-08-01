https://ria.ru/20250801/rezhim-2032830237.html
Путин назвал политический режим на Украине незаконным
Путин назвал политический режим на Украине незаконным - РИА Новости, 01.08.2025
Путин назвал политический режим на Украине незаконным
Политический режим в России основан на Конституции РФ, он законен, чего не скажешь об Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:21:00+03:00
2025-08-01T14:21:00+03:00
2025-08-01T14:32:00+03:00
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Политический режим в России основан на Конституции РФ, он законен, чего не скажешь об Украине, заявил президент РФ Владимир Путин."Наш политический режим основан на Конституции Российской Федерации и сформирован на власть строго в соответствии с основным законом государства, чего не скажешь об Украине", - сказал Путин журналистам.
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россия, украина, в мире, валаам, владимир путин
Россия, Украина, В мире, Валаам, Владимир Путин
Путин назвал политический режим на Украине незаконным
Путин: политический режим в РФ законен, чего не скажешь об Украине