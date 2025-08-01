https://ria.ru/20250801/rets-2032847800.html

"Сделано в России" помогает Российским производителям на мировом рынке

"Сделано в России" помогает Российским производителям на мировом рынке - РИА Новости, 01.08.2025

"Сделано в России" помогает Российским производителям на мировом рынке

Российские компании в эпоху глобальной конкуренции демонстрируют результаты в развитии экспортного потенциала и повышении узнаваемости отечественной продукции... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T15:10:00+03:00

2025-08-01T15:10:00+03:00

2025-08-01T15:10:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

россия

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские компании в эпоху глобальной конкуренции демонстрируют результаты в развитии экспортного потенциала и повышении узнаваемости отечественной продукции за рубежом, а национальный бренд "Сделано в России" становится важным инструментом продвижения российских товаров и услуг на международных рынках, подтверждая их высокое качество, надежность и уникальность, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Программа, реализуемая в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Российским экспортном центром, при поддержке Минпромторга России, открывает новые возможности для отечественных производителей. Сертификация "Сделано в России" по направлениям качества, надежности, уникальности, экологичности и органичности позволяет компаниям значительно усилить свои позиции на зарубежных рынках. Особую значимость программа приобретает для производителей несырьевых товаров, которые активно развивают экспортную деятельность. Благодаря комплексу мер поддержки, включая цифровую платформу "Мой экспорт" и инструменты страхования экспортных рисков, российские компании успешно преодолевают барьеры выхода на международные рынки и укрепляют репутацию надежных поставщиков качественной продукции", - говорится в сообщении.РЭЦ привел в пример три истории успеха компаний, которые демонстрируют, как российские производители, получив сертификат "Сделано в России", смогли значительно расширить географию поставок и укрепить доверие зарубежных партнеров к своей продукции.ООО "Гарнец" из Владимирской области, производитель муки и смесей для выпечки без глютена, укрепил свои позиции на международной арене, получив в июне текущего года сертификат национального бренда "Сделано в России" от РЭЦ по направлению "Надежность".Компания "Гарнец" первой в стране получила право маркировать свои товары знаком "Перечеркнутый колос". Этот символ безопасности безглютеновой продукции признан в большинстве развитых стран и соответствует стандарту Ассоциации европейских обществ целиакии (AOECS), что является гарантом безопасности для людей с непереносимостью глютена. Благодаря собственной производственно-испытательной лаборатории, компания осуществляет многоуровневый контроль на каждом этапе производства, полностью исключая наличие глютена в своей продукции."Для получения сертификата мы зарегистрировались на сайте РЭЦ, подали заявку на рассмотрение, предоставили необходимые документы. Возникали вопросы, но сотрудники РЭЦ оперативно консультировали и давали ответы. Менее чем через две недели мы уже получили сертификат", ― отметил руководитель экспортного направления Антон Шилов.Экспортная деятельность "Гарнец" насчитывает уже более 15 лет. Продукция компании стабильно поставляется в такие страны, как Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Монголия, Грузия, Узбекистан, Азербайджан, Туркмения и Таджикистан. В процессе становления как экспортера компания сталкивалась с вызовами, связанными с недостатком информации о зарубежных рынках: пищевых привычках потребителей, ассортименте конкурентов, предпочитаемых форматах упаковки и особенностях ключевых игроков. Однако активное и многолетнее сотрудничество с РЭЦ и использование услуг цифровой платформы "Мой экспорт" помогли преодолеть эти трудности.Так, компания ежегодно пользуется услугой по страхованию отсрочки платежа для МСП от Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), доступной на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". "Гарнец", в частности, страхует поставки в Беларусь, Казахстан и Армению.ООО "Арчеда-продукт", одно из ведущих предприятий пищевой промышленности Юга России, получило сертификат национального бренда "Сделано в России" по направлению "Органическое происхождение" для своих каш быстрого приготовления.Под своим брендом компания выпускает широкий ассортимент каш быстрого приготовления от овсяных и пшенных с фруктами, ягодами и суперфудами до гречневых с курицей и грибами.Производитель начал экспортную деятельность в 2007 году, заключив первый контракт с дистрибьютором из Армении. Однако по-настоящему активно и системно внешнеэкономическая деятельность компании развивается с 2021 года."Компания сталкивалась с типичными для многих предприятий сложностями: отсутствием четкого понимания последовательности действий, трудностями в поиске зарубежных партнеров и языковым барьером. Именно в этот момент решающую роль сыграло сотрудничество с Российским экспортным центром через региональный Центр поддержки экспорта Волгоградской области", - отмечается в сообщении.Компания активно использует услуги по участию в зарубежных выставках и бизнес-миссиях, страхует экспортные контракты и проверяет контрагентов. Кроме того, специалисты "Арчеды" обращались к порталу "Барьеры и требования рынков" для изучения условий поставок в Египет и Китай, что позволило адаптировать продукцию и упаковку (например, при первой отгрузке в Китай пришлось перестикеровывать продукцию из-за перепутанных этикеток, но к следующей отгрузке производственный комплекс выучил основные китайские иероглифы для контроля).Сегодня продукция "Арчеда-продукт" успешно поставляется в более чем 50 регионов России и экспортируется в 10 стран: Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Китай, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Монголию и Израиль. Компания ежедневно ведет переговоры о расширении географии поставок, стремясь к максимально широкому присутствию на всех континентах.Новосибирская компания ООО "НПО Эволюция Природы", специализирующаяся на разработке и производстве натуральных препаратов на основе природных компонентов, получила сертификаты национального бренда "Сделано в России" по направлению "Надежность".Основная продукция компании включает фармацевтическую субстанцию для БАД, предназначенную для поддержки иммунной системы и повышения адаптационных ресурсов организма, а также клеточные концентраты растений.Компания начала экспортную деятельности в 2024 году с поставок в страны СНГ – Казахстан и Беларусь."Первоначальный путь экспортера был сопряжен с рядом проблем: сложности с поиском надежных зарубежных партнеров, недостаток информации о специфических требованиях к регистрации и сертификации биотехнологической продукции на новых рынках (особенно вне ЕАЭС), а также ограниченные финансовые возможности для самостоятельного продвижения и страхования рисков. Как рассказали в компании, эффективность клеточных концентратов растений подтверждена результатами клинических наблюдений, проведенных на базе лечебных учреждений Москвы, Самары, Новосибирска. Результаты применения клеточных концентратов в борьбе с диабетом II типа заинтересовали ученых Индии и Ирана", - говорится в сообщении.Благодаря сотрудничеству с РЭЦ компания смогла получить ценные консультации, в частности, по требованиям рынка ОАЭ, что ускорило выход в этот регион уже в 2024 году. Также компания пользовалась услугой "Подбор экспортного онлайн-канала продаж" и оформляла сертификат свободной продажи, доступный на цифровой платформе "Мой экспорт". РЭЦ обладает исключительными полномочиями на выдачу сертификатов свободной продажи FSC (сокр. от англ. Free Sale Certificate). Документ подтверждает, что продукция соответствует российскому законодательству и может свободно обращаться на территории РФ.В ООО "НПО Эволюция Природы" рассматривают сертификат "Сделано в России" как стратегический инструмент для усиления глобальной конкурентоспособности. Сейчас компания осуществляет экспортные поставки в Казахстан (наивысший спрос), Беларусь, ОАЭ и Индию. Конкуренция на этих рынках умеренна благодаря уникальным технологиям, чистоте и стандартизации продукции, а также сертификации GMP.В планах компании на ближайшие полтора года — увеличение экспортной выручки на 40% за счет выхода на рынки Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия) и Ближнего Востока (Саудовская Аравия) с клеточными концентратами растений. Также планируется запуск поставок в Армению и Кыргызстан, развитие линейки специализированных фитоконцентратов под требования европейских партнеров, получение международных сертификатов (GMP EU, Halal) и привлечение стратегических инвестиций через механизмы РЭЦ для масштабирования производства. Инструментами реализации станут участие в более чем пяти профильных выставках, создание дистрибьюторской сети в Центральной Азии и адаптация цифровых каналов продаж.РЭЦ напомнил, что знак "Сделано в России" является официальным знаком качества, подтверждающим высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны Российского экспортного центра. Все, что необходимо сделать, — это подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сгенерированную анкету. Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России", а координирует программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг России. Самые актуальные новости об экспорте читайте в Telegram-канале РЭЦ.

https://ria.ru/20250731/kasonde-2032710029.html

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https://ria.ru/20250724/rynok-2031118785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский экспортный центр (рэц), экономика, россия, бренд сделано в россии (made in russia)