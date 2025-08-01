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В Красноярском крае локомотив поезда сошел с рельсов
В Красноярском крае локомотив поезда сошел с рельсов - РИА Новости, 01.08.2025
В Красноярском крае локомотив поезда сошел с рельсов
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов на участке Решоты – Ключи в Нижнеингашском районе Красноярского края, ожидаются задержки в движении поездов, сообщила РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:49:00+03:00
2025-08-01T10:49:00+03:00
2025-08-01T10:49:00+03:00
красноярский край
нижнеингашский район
красноярская железная дорога
западно-сибирская транспортная прокуратура
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 1 авг – РИА Новости. Локомотив грузового поезда сошел с рельсов на участке Решоты – Ключи в Нижнеингашском районе Красноярского края, ожидаются задержки в движении поездов, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня около 12 часов (08.00 мск) между стациями Решоты и Ключи Красноярской железной дороги в Нижнеингашском районе Красноярского края произошел сход с пути секции локомотива, следовавшего в составе грузового поезда… ожидаются задержки в движении поездов", - говорится в сообщении. Иланская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В КрасЖД уточняют, что инцидент произошел в 11.24 (07.24 мск). К месту происшествия направлен восстановительный поезд. "Пострадавших нет. Габарит соседнего пути не нарушен… На Красноярской железной дороге создан оперативный штаб по ликвидации последствий", - добавили в компании.
https://ria.ru/20250723/lokomotiv-2030756047.html
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красноярский край, нижнеингашский район, красноярская железная дорога, западно-сибирская транспортная прокуратура, происшествия
Красноярский край, Нижнеингашский район, Красноярская железная дорога, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Происшествия
В Красноярском крае локомотив поезда сошел с рельсов
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Красноярском крае