https://ria.ru/20250801/relsy-2032780484.html

В Красноярском крае локомотив поезда сошел с рельсов

В Красноярском крае локомотив поезда сошел с рельсов - РИА Новости, 01.08.2025

В Красноярском крае локомотив поезда сошел с рельсов

Локомотив грузового поезда сошел с рельсов на участке Решоты – Ключи в Нижнеингашском районе Красноярского края, ожидаются задержки в движении поездов, сообщила РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T10:49:00+03:00

2025-08-01T10:49:00+03:00

2025-08-01T10:49:00+03:00

красноярский край

нижнеингашский район

красноярская железная дорога

западно-сибирская транспортная прокуратура

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 1 авг – РИА Новости. Локомотив грузового поезда сошел с рельсов на участке Решоты – Ключи в Нижнеингашском районе Красноярского края, ожидаются задержки в движении поездов, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня около 12 часов (08.00 мск) между стациями Решоты и Ключи Красноярской железной дороги в Нижнеингашском районе Красноярского края произошел сход с пути секции локомотива, следовавшего в составе грузового поезда… ожидаются задержки в движении поездов", - говорится в сообщении. Иланская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В КрасЖД уточняют, что инцидент произошел в 11.24 (07.24 мск). К месту происшествия направлен восстановительный поезд. "Пострадавших нет. Габарит соседнего пути не нарушен… На Красноярской железной дороге создан оперативный штаб по ликвидации последствий", - добавили в компании.

https://ria.ru/20250723/lokomotiv-2030756047.html

https://ria.ru/20250708/poezd-2027835398.html

красноярский край

нижнеингашский район

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красноярский край, нижнеингашский район, красноярская железная дорога, западно-сибирская транспортная прокуратура, происшествия