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В Красноярском крае локомотив поезда сошел с рельсов - РИА Новости, 01.08.2025
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10:49 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/relsy-2032780484.html
В Красноярском крае локомотив поезда сошел с рельсов
В Красноярском крае локомотив поезда сошел с рельсов - РИА Новости, 01.08.2025
В Красноярском крае локомотив поезда сошел с рельсов
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов на участке Решоты – Ключи в Нижнеингашском районе Красноярского края, ожидаются задержки в движении поездов, сообщила РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:49:00+03:00
2025-08-01T10:49:00+03:00
красноярский край
нижнеингашский район
красноярская железная дорога
западно-сибирская транспортная прокуратура
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 1 авг – РИА Новости. Локомотив грузового поезда сошел с рельсов на участке Решоты – Ключи в Нижнеингашском районе Красноярского края, ожидаются задержки в движении поездов, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня около 12 часов (08.00 мск) между стациями Решоты и Ключи Красноярской железной дороги в Нижнеингашском районе Красноярского края произошел сход с пути секции локомотива, следовавшего в составе грузового поезда… ожидаются задержки в движении поездов", - говорится в сообщении. Иланская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В КрасЖД уточняют, что инцидент произошел в 11.24 (07.24 мск). К месту происшествия направлен восстановительный поезд. "Пострадавших нет. Габарит соседнего пути не нарушен… На Красноярской железной дороге создан оперативный штаб по ликвидации последствий", - добавили в компании.
https://ria.ru/20250723/lokomotiv-2030756047.html
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красноярский край, нижнеингашский район, красноярская железная дорога, западно-сибирская транспортная прокуратура, происшествия
Красноярский край, Нижнеингашский район, Красноярская железная дорога, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Происшествия
В Красноярском крае локомотив поезда сошел с рельсов

Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Красноярском крае

© РИА Новости / Станислав КрасильниковВид из кабины машиниста пассажирского поезда
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 1 авг – РИА Новости. Локомотив грузового поезда сошел с рельсов на участке Решоты – Ключи в Нижнеингашском районе Красноярского края, ожидаются задержки в движении поездов, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Сегодня около 12 часов (08.00 мск) между стациями Решоты и Ключи Красноярской железной дороги в Нижнеингашском районе Красноярского края произошел сход с пути секции локомотива, следовавшего в составе грузового поезда… ожидаются задержки в движении поездов", - говорится в сообщении.
Место происшествия, где локомотив сошел с рельсов на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Локомотив сошел с рельсов на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1
23 июля, 06:45
Иланская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
В КрасЖД уточняют, что инцидент произошел в 11.24 (07.24 мск). К месту происшествия направлен восстановительный поезд.
"Пострадавших нет. Габарит соседнего пути не нарушен… На Красноярской железной дороге создан оперативный штаб по ликвидации последствий", - добавили в компании.
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В Челябинской области вагон поезда сошел с рельсов
8 июля, 10:10
 
Красноярский крайНижнеингашский районКрасноярская железная дорогаЗападно-Сибирская транспортная прокуратураПроисшествия
 
 
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