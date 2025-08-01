https://ria.ru/20250801/pvo-2032761901.html

ПВО за ночь уничтожила 60 украинских дронов

ПВО за ночь уничтожила 60 украинских дронов - РИА Новости, 01.08.2025

ПВО за ночь уничтожила 60 украинских дронов

ПВО за ночь сбила 60 украинских БПЛА в шести регионах и над двумя морями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T07:54:00+03:00

2025-08-01T07:54:00+03:00

2025-08-01T09:34:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 60 украинских БПЛА в шести регионах и над двумя морями, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 31.07 до 04:10 мск 01.08 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.В частности:В ответ на украинские атаки российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

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