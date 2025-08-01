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ПВО сбила 1446 украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 01.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:25 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/pvo--2032802599.html
ПВО сбила 1446 украинских беспилотников за неделю
ПВО сбила 1446 украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 01.08.2025
ПВО сбила 1446 украинских беспилотников за неделю
Средства противовоздушной обороны РФ за неделю сбили в ходе СВО 1446 украинских беспилотников, шесть снарядов HIMARS и шесть управляемых авиационных бомб,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:25:00+03:00
2025-08-01T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны РФ за неделю сбили в ходе СВО 1446 украинских беспилотников, шесть снарядов HIMARS и шесть управляемых авиационных бомб, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, три реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 1446 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. В российском военном ведомстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 73848 беспилотных летательных аппаратов, 624 зенитных ракетных комплекса, 24407 танков и других боевых бронированных машины, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28065 орудий полевой артиллерии и минометов, 38982 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Безопасность
ПВО сбила 1446 украинских беспилотников за неделю

ПВО за неделю в ходе СВО сбила 1446 украинских дронов и 6 снарядов HIMARS

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПВО России
ПВО России - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны РФ за неделю сбили в ходе СВО 1446 украинских беспилотников, шесть снарядов HIMARS и шесть управляемых авиационных бомб, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, три реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 1446 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 73848 беспилотных летательных аппаратов, 624 зенитных ракетных комплекса, 24407 танков и других боевых бронированных машины, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28065 орудий полевой артиллерии и минометов, 38982 единицы специальной военной автомобильной техники.
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