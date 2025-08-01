Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников Фестиваля "Таврида-АРТ" - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:38 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/putin-2032910005.html
Путин поприветствовал участников Фестиваля "Таврида-АРТ"
Путин поприветствовал участников Фестиваля "Таврида-АРТ" - РИА Новости, 01.08.2025
Путин поприветствовал участников Фестиваля "Таврида-АРТ"
Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников Фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида-АРТ", отметив, что проект... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T19:38:00+03:00
2025-08-01T19:38:00+03:00
культура
владимир путин
россия
фестиваль "таврида — арт"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749593331_0:18:960:558_1920x0_80_0_0_bc227f547024f9a8f5b0e4870612b63b.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников Фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида-АРТ", отметив, что проект предлагает начинающим художникам, артистам, музыкантам оригинальные формы и направления в творческой сфере, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии Фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида-АРТ". Искренне рад, что ваш яркий, жизнеутверждающий проект развивается, наполняется интересными идеями и задумками, предлагает начинающим художникам, артистам, музыкантам оригинальные формы и направления в творческой сфере", - говорится в сообщении. Глава государства отметил, что у фестиваля впереди большая, насыщенная программа, встречи с признанными звёздами эстрады и кино, концерты и выставки, дискуссии, театральные постановки и спортивные соревнования, а также знакомство с традициями и обычаями разных национальностей и культур. "Уверен, вы успеете принять участие во всех мероприятиях, ведь энергии и вдохновения вам не занимать. И, конечно, важно провести эти дни с пользой, получить новые знания и навыки, поучиться мастерству у старших и более опытных коллег", - добавил президент. В заключение Путин пожелал добрых, незабываемых впечатлений и всего наилучшего.
https://ria.ru/20250715/tavrida-2029323788.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749593331_106:0:960:640_1920x0_80_0_0_de17d3361a2e66d6d788ebf7f0a56264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, фестиваль "таврида — арт"
Культура, Владимир Путин, Россия, Фестиваль "Таврида — АРТ"
Путин поприветствовал участников Фестиваля "Таврида-АРТ"

Путин: "Таврида-АРТ" предлагает новые формы и направления в творческой сфере

© Фото : Предоставлено АНО "Национальные приоритеты".Таврида АРТ-фестиваль
Таврида АРТ-фестиваль - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : Предоставлено АНО "Национальные приоритеты".
Таврида АРТ-фестиваль . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников Фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида-АРТ", отметив, что проект предлагает начинающим художникам, артистам, музыкантам оригинальные формы и направления в творческой сфере, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии Фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида-АРТ". Искренне рад, что ваш яркий, жизнеутверждающий проект развивается, наполняется интересными идеями и задумками, предлагает начинающим художникам, артистам, музыкантам оригинальные формы и направления в творческой сфере", - говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что у фестиваля впереди большая, насыщенная программа, встречи с признанными звёздами эстрады и кино, концерты и выставки, дискуссии, театральные постановки и спортивные соревнования, а также знакомство с традициями и обычаями разных национальностей и культур.
"Уверен, вы успеете принять участие во всех мероприятиях, ведь энергии и вдохновения вам не занимать. И, конечно, важно провести эти дни с пользой, получить новые знания и навыки, поучиться мастерству у старших и более опытных коллег", - добавил президент.
В заключение Путин пожелал добрых, незабываемых впечатлений и всего наилучшего.
Летняя школа в арт-кластере Таврида - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
"Росатом" выступил партнером летней школы в арт-кластере "Таврида"
15 июля, 20:00
 
КультураВладимир ПутинРоссияФестиваль "Таврида — АРТ"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала