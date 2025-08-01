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Путин поприветствовал участников Фестиваля "Таврида-АРТ"
Путин поприветствовал участников Фестиваля "Таврида-АРТ" - РИА Новости, 01.08.2025
Путин поприветствовал участников Фестиваля "Таврида-АРТ"
Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников Фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида-АРТ", отметив, что проект... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T19:38:00+03:00
2025-08-01T19:38:00+03:00
2025-08-01T19:38:00+03:00
культура
владимир путин
россия
фестиваль "таврида — арт"
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников Фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида-АРТ", отметив, что проект предлагает начинающим художникам, артистам, музыкантам оригинальные формы и направления в творческой сфере, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии Фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида-АРТ". Искренне рад, что ваш яркий, жизнеутверждающий проект развивается, наполняется интересными идеями и задумками, предлагает начинающим художникам, артистам, музыкантам оригинальные формы и направления в творческой сфере", - говорится в сообщении. Глава государства отметил, что у фестиваля впереди большая, насыщенная программа, встречи с признанными звёздами эстрады и кино, концерты и выставки, дискуссии, театральные постановки и спортивные соревнования, а также знакомство с традициями и обычаями разных национальностей и культур. "Уверен, вы успеете принять участие во всех мероприятиях, ведь энергии и вдохновения вам не занимать. И, конечно, важно провести эти дни с пользой, получить новые знания и навыки, поучиться мастерству у старших и более опытных коллег", - добавил президент. В заключение Путин пожелал добрых, незабываемых впечатлений и всего наилучшего.
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владимир путин, россия, фестиваль "таврида — арт"
Культура, Владимир Путин, Россия, Фестиваль "Таврида — АРТ"
Путин поприветствовал участников Фестиваля "Таврида-АРТ"
Путин: "Таврида-АРТ" предлагает новые формы и направления в творческой сфере
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников Фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида-АРТ", отметив, что проект предлагает начинающим художникам, артистам, музыкантам оригинальные формы и направления в творческой сфере, соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии Фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида-АРТ". Искренне рад, что ваш яркий, жизнеутверждающий проект развивается, наполняется интересными идеями и задумками, предлагает начинающим художникам, артистам, музыкантам оригинальные формы и направления в творческой сфере", - говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что у фестиваля впереди большая, насыщенная программа, встречи с признанными звёздами эстрады и кино, концерты и выставки, дискуссии, театральные постановки и спортивные соревнования, а также знакомство с традициями и обычаями разных национальностей и культур.
"Уверен, вы успеете принять участие во всех мероприятиях, ведь энергии и вдохновения вам не занимать. И, конечно, важно провести эти дни с пользой, получить новые знания и навыки, поучиться мастерству у старших и более опытных коллег", - добавил президент.
В заключение Путин
пожелал добрых, незабываемых впечатлений и всего наилучшего.