"Ничто не остановит": в США сделали заявление после слов Путина
Риттер: Путин ясно дал понять, что Россия доминирует в зоне СВО
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Главным посылом Владимира Путина во время беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стало то, что переговорный процесс Москвы и Киева должен основываться на реальной ситуации на поле боя, где Россия имеет преимущество, заявил американский аналитик Скотт Риттер в эфире Sputnik.
"Русские продолжают доминировать вдоль всей линии соприкосновения. Недавнее освобождение Часова Яра и продолжающееся наступление на Покровск сопровождаются продвижением России в других местах — в Запорожской области и на всей территории ДНР, в Харьковской и Сумской областях. Суть в том, что российская армия одерживает верх везде, где она соприкасается с украинцами, и будет продолжать одерживать верх, и ничто ее не остановит. И это, я думаю, — одно из главных посланий российского президента. Он отметил, что все заинтересованы в переговорах, но они должны основываться на реальном положении дел", — сказал он.
Эксперт отметил, что обещания президента США Дональда Трампа, НАТО и стран ЕС предоставить Украине дополнительное вооружение — пустой звук, учитывая, что оно не будет доступно в сроки, когда это повлияло бы на ситуацию на поле боя.
Тридцать первого июля Минобороны сообщило о том, что подразделения Южной группировки войск освободили город Часов Яр в ДНР. Продвижение российских подразделений к этому городу началось в конце весны 2024 года. Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад.
Он подчеркнул, что российская армия в течение этого времени занималась зачисткой города от боевиков ВСУ.