https://ria.ru/20250801/putin-2032898614.html

"Ничто не остановит": в США сделали заявление после слов Путина

"Ничто не остановит": в США сделали заявление после слов Путина - РИА Новости, 01.08.2025

"Ничто не остановит": в США сделали заявление после слов Путина

Главным посылом Владимира Путина во время беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стало то, что переговорный процесс Москвы и Киева должен... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T18:33:00+03:00

2025-08-01T18:33:00+03:00

2025-08-01T20:18:00+03:00

россия

владимир путин

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_ee0310929c44897f52bb32b80827ed2c.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Главным посылом Владимира Путина во время беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стало то, что переговорный процесс Москвы и Киева должен основываться на реальной ситуации на поле боя, где Россия имеет преимущество, заявил американский аналитик Скотт Риттер в эфире Sputnik."Русские продолжают доминировать вдоль всей линии соприкосновения. Недавнее освобождение Часова Яра и продолжающееся наступление на Покровск сопровождаются продвижением России в других местах — в Запорожской области и на всей территории ДНР, в Харьковской и Сумской областях. Суть в том, что российская армия одерживает верх везде, где она соприкасается с украинцами, и будет продолжать одерживать верх, и ничто ее не остановит. И это, я думаю, — одно из главных посланий российского президента. Он отметил, что все заинтересованы в переговорах, но они должны основываться на реальном положении дел", — сказал он.Эксперт отметил, что обещания президента США Дональда Трампа, НАТО и стран ЕС предоставить Украине дополнительное вооружение — пустой звук, учитывая, что оно не будет доступно в сроки, когда это повлияло бы на ситуацию на поле боя.Тридцать первого июля Минобороны сообщило о том, что подразделения Южной группировки войск освободили город Часов Яр в ДНР. Продвижение российских подразделений к этому городу началось в конце весны 2024 года. Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад.Он подчеркнул, что российская армия в течение этого времени занималась зачисткой города от боевиков ВСУ.

https://ria.ru/20250801/putin-2032874015.html

https://ria.ru/20250801/ukraina-2032870326.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, украина, в мире