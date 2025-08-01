https://ria.ru/20250801/putin-2032874015.html

"Киев только опозорился". Путин и Лукашенко обсудили Украину и "Орешник"

"Киев только опозорился". Путин и Лукашенко обсудили Украину и "Орешник" - РИА Новости, 01.08.2025

"Киев только опозорился". Путин и Лукашенко обсудили Украину и "Орешник"

Президенты России и Белоруссии встретились на территории Валаамского монастыря и сделали заявления для прессы. Россия успешно проводит СВО, цели не меняются... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:41:00+03:00

2025-08-01T16:41:00+03:00

2025-08-01T18:26:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Президенты России и Белоруссии встретились на территории Валаамского монастыря и сделали заявления для прессы. Россия успешно проводит СВО, цели не меняются. Москва намерена продолжить переговоры, но готова и подождать. Мир должен быть прочным и без ограничений. Что еще сказали главы государств — в материале РИА Новости.В нужном местеГде состоится встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко — оставалось интригой до последнего момента. Ситуация немного прояснилась, когда белорусский Борт № 1 приземлился в Ленинградской области. Лукашенко практически сразу пересел в вертолет, который взял курс на Ладожского озеро.Неформальное общение на острове Валаам уже стало традицией. Президенты приезжали сюда летом 2019, 2023 и 2024-го."В нужное время — в нужное место", — отметил Лукашенко, приветствуя Путина у стен Смоленского скита Валаамского монастыря. И с ходу предложил построить на острове еще и Белорусский.Перед пусть неформальными, но все же переговорами президенты, как и прежде, посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных сражениях.Путин и Лукашенко присели на лавочке. Оба без пиджаков и галстуков. Белорусский президент взял с собой любимого шпица Умку. Ответив на вопросы журналистов, главы Союзного государства продолжили разговор наедине. Обсудили вопросы двусторонних отношений, безопасности и международной политики.Неизменная позицияПутин поблагодарил Лукашенко за содействие в переговорном процессе по Украине и позитивно оценил ход возобновленных в мае этого года стамбульских встреч."Мы из гуманитарных соображений, как вы знаете, передали тысячи тел погибших украинских солдат, получили в ответ несколько десятков наших парней, которые сложили голову за родину. И разве это не положительно? Конечно, это положительный момент", — подчеркнул Путин.И добавил: разочарование от стамбульских встреч может возникать лишь у тех, у кого были завышенные ожидания. Если же в Киеве считают, что пока не время для переговоров, Москва готова подождать.Россия стремится к мирному урегулированию. "И не на публике, а это делать уже спокойно, в тиши переговорного процесса", — указал президент. Предложение по рабочим группам Украина в Стамбуле встретила положительно, но они еще не заработали.Путин подтвердил неизменность условий прекращения огня, озвученных им в июне 2024-го: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и отказ Киева от вступления в НАТО."До того момента нам говорили, что "непонятно, чего Россия хочет", вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации", — напомнил президент. Также одна из ключевых задач СВО — укрепление государственного суверенитета.Причем речь должна идти не о заморозке конфликта, а о его полном прекращении. Главное — искоренить первопричины кризиса. Принципиальная позиция Москвы: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.Это было бы возможно в рамках общей европейской безопасности. Однако, отметил Путин, суверенитета у нынешнего Евросоюза уже не осталось. А мирное соглашение должно включать в себя множество вопросов, в том числе гуманитарных."Это русский язык, это независимость и развитие православной церкви, христианской церкви на Украине. Все это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного, длительного и вообще без всяких ограничений мира", — подчеркнул российский лидер.Положительная динамикаВ отличие от России, на Украине власть не основана на конституции, продолжил президент. "Демократию нельзя привнести извне", но киевский режим пытается навязать украинскому народу внешние институты управления."Украина — страна, где коррупция действительно захлестывает, — сказал Путин. — Можно ли ее побороть извне?.. Создали вот эти различные бюро, они же не подчиняются местным властям вообще: ни президенту, ни парламенту, никому. Это внешний институт".Комментируя вызвавшую международный скандал ситуацию с НАБУ, российский президент отметил, что эффективность антикоррупционных институтов оказалась "нулевой", а своими решениями киевские власти только "опозорились".Спецоперация на Украине тем временем продолжается. Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения: "где-то больше, где-то меньше"."Сегодняшняя положительная динамика на фронте связана, разумеется, с героизмом наших ребят", — повторил Путин, подтвердив недавнее освобождение Часова Яра.Теперь главная задача Запада — остановить наступление России, хотя раньше там твердили о необходимости нанести Москве стратегическое поражение."Если перед нами закрыл кто-то дверь — в мире очень много открытых дверей. И Россия, и Белоруссия сегодня сделали очень серьезный разворот. Думаю, время пройдет, мир еще оценит то, что сделано нами. Это было просто невозможно представить в начале 2020-х годов. Тем не менее сделали, развернули, живем и будем жить. В нашем мире никому не удастся на колени нас поставить, мы полны решимости отстоять свои интересы", — заявил, в свою очередь, Лукашенко.Путин упомянул также, что в Белоруссии уже готовят позиции для ракетного комплекса "Орешник". Это оружие запущено в серию, первый комплекс поступил в войска. Вопрос с размещением "Орешника" на белорусской территории, скорее всего, решится к концу года.

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