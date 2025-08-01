https://ria.ru/20250801/putin-2032852484.html
Россияне вернут свои территории, заявил Путин
Россияне вернут свои территории, заявил Путин - РИА Новости, 01.08.2025
Россияне вернут свои территории, заявил Путин
Президент России Владимир Путин, говоря о действия Вооруженных сил РФ в зоне СВО, отметил, что россияне не "захватят и отгрызут" территории, а вернут свои. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:21:00+03:00
2025-08-01T15:21:00+03:00
2025-08-01T15:39:00+03:00
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032856718_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_387af9c59dca28eeb61b2b57a3297356.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о действия Вооруженных сил РФ в зоне СВО, отметил, что россияне не "захватят и отгрызут" территории, а вернут свои. "Украина сегодня бегом должна просить: Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся. В противном случае через месяц, полтора, два, не знаю, там вообще даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют", - сказал журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Вернут, это наше", - поправил Путин.
https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032843259.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032856718_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_47ca0305329032c9be51375fa09f63e2.jpg
"Вернут, это наше" – Путин о действия ВС РФ в зоне СВО
Путин, говоря о действия Вооруженных сил России в зоне СВО, отметил, что россияне не "захватят и отгрызут" территории, а вернут свои.
"Вернут, это наше"
2025-08-01T15:21
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Россияне вернут свои территории, заявил Путин
Путин: россияне не захватят и отгрызут территории, а вернут свое