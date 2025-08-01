https://ria.ru/20250801/putin-2032852484.html

Россияне вернут свои территории, заявил Путин

Россияне вернут свои территории, заявил Путин - РИА Новости, 01.08.2025

Россияне вернут свои территории, заявил Путин

Президент России Владимир Путин, говоря о действия Вооруженных сил РФ в зоне СВО, отметил, что россияне не "захватят и отгрызут" территории, а вернут свои. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T15:21:00+03:00

2025-08-01T15:21:00+03:00

2025-08-01T15:39:00+03:00

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о действия Вооруженных сил РФ в зоне СВО, отметил, что россияне не "захватят и отгрызут" территории, а вернут свои. "Украина сегодня бегом должна просить: Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся. В противном случае через месяц, полтора, два, не знаю, там вообще даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют", - сказал журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Вернут, это наше", - поправил Путин.

https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032843259.html

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"Вернут, это наше" – Путин о действия ВС РФ в зоне СВО Путин, говоря о действия Вооруженных сил России в зоне СВО, отметил, что россияне не "захватят и отгрызут" территории, а вернут свои. "Вернут, это наше" 2025-08-01T15:21 true PT0M23S

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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко