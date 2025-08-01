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Россияне вернут свои территории, заявил Путин - РИА Новости, 01.08.2025
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15:21 01.08.2025 (обновлено: 15:39 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/putin-2032852484.html
Россияне вернут свои территории, заявил Путин
Россияне вернут свои территории, заявил Путин - РИА Новости, 01.08.2025
Россияне вернут свои территории, заявил Путин
Президент России Владимир Путин, говоря о действия Вооруженных сил РФ в зоне СВО, отметил, что россияне не "захватят и отгрызут" территории, а вернут свои. РИА Новости, 01.08.2025
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россия
белоруссия
владимир путин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о действия Вооруженных сил РФ в зоне СВО, отметил, что россияне не "захватят и отгрызут" территории, а вернут свои. "Украина сегодня бегом должна просить: Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся. В противном случае через месяц, полтора, два, не знаю, там вообще даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют", - сказал журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Вернут, это наше", - поправил Путин.
https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032843259.html
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"Вернут, это наше" – Путин о действия ВС РФ в зоне СВО
Путин, говоря о действия Вооруженных сил России в зоне СВО, отметил, что россияне не "захватят и отгрызут" территории, а вернут свои. "Вернут, это наше"
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Россияне вернут свои территории, заявил Путин

Путин: россияне не захватят и отгрызут территории, а вернут свое

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о действия Вооруженных сил РФ в зоне СВО, отметил, что россияне не "захватят и отгрызут" территории, а вернут свои.
"Украина сегодня бегом должна просить: Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся. В противном случае через месяц, полтора, два, не знаю, там вообще даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют", - сказал журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Вернут, это наше", - поправил Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 1 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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РоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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