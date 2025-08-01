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Глава Камчатки доложил Путину о ситуации после землетрясения - РИА Новости, 01.08.2025
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15:04 01.08.2025 (обновлено: 16:51 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/putin-2032846146.html
Глава Камчатки доложил Путину о ситуации после землетрясения
Глава Камчатки доложил Путину о ситуации после землетрясения - РИА Новости, 01.08.2025
Глава Камчатки доложил Путину о ситуации после землетрясения
Президент России Владимир Путин сообщил, что губернатор Камчатского края совсем недавно докладывал ему о ситуации после землетрясения. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:04:00+03:00
2025-08-01T16:51:00+03:00
происшествия
россия
камчатский край
владимир путин
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
камчатка
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что губернатор Камчатского края совсем недавно докладывал ему о ситуации после землетрясения. "Мне совсем недавно губернатор докладывал о ситуации (после землетрясения - ред.) на Камчатке", - сказал Путин журналистам.
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камчатский край
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происшествия, россия, камчатский край, владимир путин, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, камчатка
Происшествия, Россия, Камчатский край, Владимир Путин, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Камчатка
Глава Камчатки доложил Путину о ситуации после землетрясения

Глава Камчатки недавно доложил Путину о ситуации в регионе после землетрясения

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкДетский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения
Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© МЧС РФ
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что губернатор Камчатского края совсем недавно докладывал ему о ситуации после землетрясения.
"Мне совсем недавно губернатор докладывал о ситуации (после землетрясения - ред.) на Камчатке", - сказал Путин журналистам.
Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
На Дальнем Востоке ликвидируют последствия землетрясения
31 июля, 09:52
 
ПроисшествияРоссияКамчатский крайВладимир ПутинЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиКамчатка
 
 
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