https://ria.ru/20250801/putin-2032846146.html

Глава Камчатки доложил Путину о ситуации после землетрясения

Глава Камчатки доложил Путину о ситуации после землетрясения - РИА Новости, 01.08.2025

Глава Камчатки доложил Путину о ситуации после землетрясения

Президент России Владимир Путин сообщил, что губернатор Камчатского края совсем недавно докладывал ему о ситуации после землетрясения. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T15:04:00+03:00

2025-08-01T15:04:00+03:00

2025-08-01T16:51:00+03:00

происшествия

россия

камчатский край

владимир путин

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

камчатка

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что губернатор Камчатского края совсем недавно докладывал ему о ситуации после землетрясения. "Мне совсем недавно губернатор докладывал о ситуации (после землетрясения - ред.) на Камчатке", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250731/kamchatka-2032521027.html

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камчатский край

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2025

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происшествия, россия, камчатский край, владимир путин, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, камчатка