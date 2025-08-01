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Глава Камчатки доложил Путину о ситуации после землетрясения
Глава Камчатки доложил Путину о ситуации после землетрясения - РИА Новости, 01.08.2025
Глава Камчатки доложил Путину о ситуации после землетрясения
Президент России Владимир Путин сообщил, что губернатор Камчатского края совсем недавно докладывал ему о ситуации после землетрясения. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:04:00+03:00
2025-08-01T15:04:00+03:00
2025-08-01T16:51:00+03:00
происшествия
россия
камчатский край
владимир путин
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что губернатор Камчатского края совсем недавно докладывал ему о ситуации после землетрясения. "Мне совсем недавно губернатор докладывал о ситуации (после землетрясения - ред.) на Камчатке", - сказал Путин журналистам.
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происшествия, россия, камчатский край, владимир путин, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, камчатка
Происшествия, Россия, Камчатский край, Владимир Путин, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Камчатка
Глава Камчатки доложил Путину о ситуации после землетрясения
Глава Камчатки недавно доложил Путину о ситуации в регионе после землетрясения